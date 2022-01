Rafael Nadal nousi trillerifinaalin voittoon ja teki tennishistoriaa – ”Olet uskomaton mestari”

Espanjalaistähti Rafael Nadal nousi kaikkien aikojen eniten tenniksen grand slam -turnausten ykkössijoja voittaneeksi miespelaajaksi. Nadal on juhlinut grand slam -turnausten voittoja 21 kertaa. Hänen pitkäaikaiset kilpakumppaninsa Novak Djokovic ja Roger Federer ovat 20:ssä grand slam -turnausvoitossa.

Nadal löi tennishistoriaa voittamalla Australian avointen miesten kaksinpelifinaalissa Venäjän Daniil Medvedevin 2-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 7-5. Sunnuntain loppuottelu kesti lähes viisi ja puoli tuntia.

– Tämä on yksi tennisurani tunteikkaimmista otteluista, liikuttunut Nadal sanoi ottelun jälkeen kenttähaastattelussa.

Australian avointen mestaruus on Nadalille uran toinen. Edellinen tuli 13 vuotta sitten vuonna 2009. Ranskan avoimet hän on vienyt nimiinsä peräti 13 kertaa, Wimbledonin kahdesti ja Yhdysvaltain avoimet neljästi.

Kuudenneksi sijoitettu Nadal, 35, ei ollut ennen turnausta kilpailun kuumin voittajasuosikki. Yhdysvaltain avointen hallitseva mestari Medvedev kuitenkin väsyi loppuottelun edetessä Nadalia enemmän ja turhautui niin australialaisyleisöön, ottelun tuomariin kuin itseensäkin.

Rokottamaton serbialainen Djokovic joutui jäämään Australian arvoturnauksesta pois oikeustaistelun jälkeen, sveitsiläinen Federer on puolestaan loukkaantuneena.

Nadalilla on takanaan paha jalkavamma ja koronaviruksen aiheuttama tauti, joista hän on toipunut loistovireeseen.

– Puolitoista kuukautta sitten en tiennyt, pystynkö palaamaan, ja nyt olen täällä kanssanne pitelemässä tätä pokaalia. Kolmen viikon aikana saamani valtava kannustus säilyy sydämessäni loppuelämäni ajan, Nadal kiitti äänekästä yleisöä.

Medvedev aloitti vahvasti

Kakkossijoitettu Medvedev, 25, meni avauserässä menojaan murtamalla Nadalin syötön kahdesti peräkkäin ilman pistemenetyksiä, mutta sen jälkeen peli muuttui. Muun muassa pysäytyslyönneillä pisteitä löytänyt Nadal pääsi toisessa erässä etumatkalle ja syötti 5-3-tilanteessa kertaalleen erän voitosta. Medvedev venytti kuitenkin erän aina katkaisupeliin saakka ja siirtyi lopulta 2-0-eräjohtoon.

Finaalin toinen erä kesti lähes puolitoista tuntia. Erätilanteessa 5-3 ottelua rynnisti häiritsemään myös protestoija, joka pääsi livahtamaan katsomosta kentälle.

Kolmannessa erässä Nadal pelasti kolme Medvedevin murtopalloa ja hyödynsi erän lopussa Medvedevin heikon syöttövuoron. Espanjalaisen erävoitto sai melbournelaisyleisön villiintymään. Neljännessä erässä pelaajien väsymys otti entistä suurempaa roolia, mutta Nadal jaksoi paremmin ja vei erän 6-4.

Espanjan tennissoturi Nadal pääsi myös päätöserässä johtoon, mutta ei kyennyt ratkaisemaan ottelua syöttövuorollaan tilanteessa 5-4. Nadal onnistui kuitenkin murtamaan Medvedevin syötön heti perään, ja espanjalainen pääsi lopulta juhlimaan historiallista mestaruuttaan.

Medvedev kehui Nadalia vuolaasti

Nadal ja Medvedev kohtasivat nyt toisen kerran grand slam -finaalissa. Kaksikko pelasi maratonfinaalin myös Yhdysvaltain avoimissa vuonna 2019, jolloin Nadal vei lähes viisi tuntia kestäneen kamppailun erin 3-2.

– Nostit tasoasi kahden erän jälkeen ja otit 21. grand slam -turnausvoittosi. Olet uskomaton mestari, onnittelut. Se oli uskomatonta, Medvedev sanoi kenttähaastattelussa Nadalille.

Paavali Pastila, Tapio Keskitalo

STT

