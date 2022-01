Ranska kielsi hedelmien ja vihannesten pakkaamisen muoviin

Ranskassa on astunut voimaan määräys, joka kieltää pakkaamasta hedelmiä ja vihanneksia muoviin. Kiellon ulkopuolelle jäävät vain suuret pakkaukset sekä prosessoidut hedelmät ja vihannekset, kertoo yleisradioyhtiö BBC.

Ranskan ympäristöministeriön mukaan kiellon myötä joka vuosi käytetään jopa miljardi muovipakkausta vähemmän.

Ranska on asettanut tavoitteeksi kaikkien kertakäyttöisten muovipakkausten kieltämisen vuoteen 2040 mennessä. Viime vuonna kiellettiin jo muoviset kertakäyttöaterimet, muovipillit ja -kupit sekä polystyreenistä valmistetut noutoruokapakkaukset.

Myöhemmin tänä vuonna astuu voimaan uusia määräyksiä. Niiden myötä muun muassa julkisiin tiloihin on sijoitettava lisää vesipisteitä, jotta kertakäyttöisten vesipullojen käyttö vähenisi.

https://www.bbc.com/news/world-europe-59843697

STT