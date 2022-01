Ranskan Macron haluaa jatkaa keskustelua Venäjän kanssa – Macronin mukaan dialogi ei tarkoita myönnytysten tekemistä

Ranskan presidentti Emmanuel Macron usuttaa Euroopan unionia käymään suoraa vuoropuhelua Venäjän kanssa. Keskusteluyhteys EU:n ja Venäjän välillä on ollut varsin heikko, ja nytkin Ukrainan tilanteen ratkomisessa suurimman huomion ovat saaneet Yhdysvaltojen ja Venäjän kahdenväliset keskustelut.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan Ukrainan tilannetta ei voi kuitenkaan ratkaista ilman Euroopan läsnäoloa. Von der Leyen huomauttaa, että EU on aktiivinen toimija, sillä se on muun muassa tukenut Ukrainan taloutta noin 6 miljardilla eurolla.

EU:n rooli Ukrainaan kohdistuvien jännitteiden ratkomisessa nousi esiin Macronin ja von der Leyenin yhteisessä tiedotustilaisuudessa Pariisissa perjantaina. Tilaisuus järjestettiin Ranskan EU-puheenjohtajakauden alun kunniaksi.

Macron kertoi käyneensä hiljattain kaksi pitkää puhelinkeskustelua Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja aikovansa jatkaa keskusteluja myös tulevina päivinä. Hänen mukaansa vuoropuhelua tarvitaan.

– Dialogi ei tarkoita myönnytysten tekemistä, Macron korosti.

Macron muistutti, että Krimin valtauksen jälkeen langetetut EU-pakotteet ovat edelleen voimassa Venäjää vastaan.

Eri Venäjä-historiat erottavat EU-maita

Kommenteissaan Macron nosti esiin, että EU-mailla ei ole yhtenäistä historiaa suhteessa Venäjään, eivätkä maantiede tai huoletkaan ole kovin yhtenäisiä. Hänen mukaansa nämä eri taustat tulee ottaa huomioon eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa.

Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset keskustelut eivät Macronin mukaan uhkaa Euroopan valtaa päättää omasta turvallisuudestaan. Hän kehui koordinoinnin sujuvuutta Yhdysvaltojen kanssa ja kuinka presidentti Joe Biden on pitänyt kumppaneita ajan tasalla.

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin rakentaminen on kuitenkin ennen kaikkea eurooppalaisten oma asia, Macron korosti.

– Me olemme geopoliittinen mahti.

Von der Leyen kertoi olevansa tyytyväinen, että EU-puheenjohtajamaana on Ranskan kaltainen maa, jolla on poliittista painoa ja kokemusta tällaisena aikana, kun jännitteet EU:n naapurustossa ovat jälleen kiristyneet.

Ukrainan tilanteesta keskustellaan monella kokoonpanolla

Turvallisuuspoliittinen keskustelu jatkuu lähiaikoina tiiviinä. Maanantaina Yhdysvaltojen ja Venäjän korkean tason edustajien on määrä keskustella turvallisuustilanteesta Genevessä. Neuvottelut ovat osa strategista turvallisuuskeskustelua, joka alkoi Bidenin ja Putinin viimekesäisessä tapaamisessa.

Keskiviikkona Ukrainan tilanteesta keskustellaan Nato-Venäjä-neuvostossa, ja torstaina tapaavat Venäjän ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin edustajat.

Ensi viikon loppupuolella EU-maiden puolustus- ja ulkoministerit kokoontuvat Ranskan Brestiin epäviralliseen kokoukseen, jossa keskustelunaiheena on niin ikään Ukrainan tilanne.

Heta Hassinen

STT

