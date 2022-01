Ranskan senaatti hyväksyi muokatun lakiehdotuksen kiistellystä rokotepassista – ranskalaisopettajat lakkoilleet hallituksen koronatoimien vuoksi

Ranskan senaatti on hyväksynyt muutetun version kiistellystä lakiehdotuksesta, joka tekisi täydestä koronarokotesarjasta pakollisen ravintoloissa ja kulttuuritapahtumissa sekä osassa junaliikennettä, kertoo uutiskanava France24. Lakimuutoksen myötä negatiivinen koronatestitulos ei olisi enää käypä kyseisissä paikoissa.

Senaatti muutti parlamentin alahuoneen lakiehdotukseen kohdan, jonka mukaan rokotepassi voisi olla käytössä vain, jos sairaalahoidossa olisi yli 10 000 koronapotilasta. Tällä hetkellä potilasmäärä on lähes 24 000.

Senaatti rajoitti rokotepassin koskemaan myös yli 18-vuotiaita.

Koska senaatti teki muutoksia parlamentin alahuoneen tekemään esitykseen, molempien huoneiden edustajat keskustelevat vielä tekstin sisällöstä tänään torstaina. Tämän jälkeen senaatin on tarkoitus hyväksyä lakiehdotus uudelleen tänään ja parlamentin alahuoneen huomenna perjantaina.

Hallituksen alkuperäisenä tavoitteena oli saada laki rokotepassista voimaan tämän viikon perjantaina. Ranskan parlamentin alahuone hyväksyi kiistanalaisen lain ensimmäisessä käsittelyssä viime viikon torstaina.

Viime lauantaina yli 100 000 ranskalaista osoitti mieltä koronapassin tiukennuksia vastaan.

Opettajien ammattiliitto: 75 prosenttia Ranskan opettajista lakossa

Ranskalaisopettajat ovat lakkoilleet torstaina hallituksen koronatoimien vuoksi. Opettajien ammattiliitto Snuipp on kertonut lakkoon osallistuneen kolme neljästä ranskalaisopettajasta, minkä vuoksi noin puolet Ranskan alakouluista on ollut torstaina suljettuna.

Ranskan opetushallituksen mukaan lakossa olevien opettajien määrä olisi vain noin 40 prosenttia.

Opettajat ovat muun muassa vaatineet hallitukselta parempia opetusolosuhteita sekä turvallisuustoimenpiteitä koronaa vastaan.

Myös hallituksen viestintä uusista koronatoimista on saanut opettajilta kritiikkiä.

https://www.france24.com/en/europe/20220113-french-senate-passes-curtailed-version-of-vaccine-pass-bill

STT

