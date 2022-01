Kastussa on väkeä lomautettuna, eikä arvokkaita iltatunteja saada takaisin – ”Rajoitukset ovat ihan summittaisia”

– Väärä päätös taas.

Tätä mieltä on uusista ravintolarajoituksista Kastun ravintoloitsija Ville Hendriksson.

Hallitus kertoi torstai-iltana ruokaravintoloiden rajoitusten höllentymisestä.

Ruokaravintolat voivat ensi viikon tiistaista lähtien tarjoilla alkoholia kello 20 asti ja olla auki kello 21 asti. Tällä hetkellä anniskelu saa jatkua kello 17 asti ja ruokailu kello 18 asti.

– Jos kahdeksalta loppuu anniskelu, niin se on juuri siinä rajalla, että myöhäinen asiakasryhmä jättää tulematta. Pitäisi olla kaksi tuntia pidempään, niin sitten toiminta olisi kannattavaa, sanoo Hendriksson.

– Ravintolat jätettiin taas välitilaan.

Suur-Seudun Osuuskaupassa uudet rajoitukset tarkoittavat pikaisia uudelleenjärjestelyjä.

Ensi viikko on vuoden viides viikko, ja SSO:n ravintoloissa työvuorolistat on jo julkaistu viikolle seitsemän asti.

– Onneksi henkilökunta on joustavaa, sanoo asiakkuuspäällikkö Elina Pakkanen.

Salossa muutokset koskevat esimerkiksi Rikalaa ja Antoniota. SSO:n tavoite on, että viimeistään 4. päivä helmikuuta uudet aukioloajat saataisiin voimaan.

Pakkanen arvioi, että kolme lisätuntia tuovat muutoksen ravintoloiden iltoihin. Juuri nyt illat ovat hänen mukaansa hyvin hiljaisia.

– Tunnit yksinkertaisesti loppuvat kesken. Jos menee töiden jälkeen kotiin ja ulkoiluttaa koiran, ei enää ehdi ravintolaan. Veikkaan, että lisätunnit auttavat monia saavuttamaan palvelut.

Lisätunteja on kaivattu myös Ravintola Hookissa.

– Olisimme ilman rajoituksia auki yhteentoista asti, mutta on tämä kumminkin helpotus, sanoo ravintoloitsija Mika Hellberg.

Hookissa hankalaa tilannetta on yritetty paikata myymällä noutoruokaa.

– Arkisin olemme sulkeneet kokonaan kuudelta, mutta viikonloppuisin olemme jääneet tekemään noutoruokaa pariksi tunniksi, ja kyllä sitä on ostettu. Tietysti, kun kaikki on kiinni.

Hellberg kertoo itsekin yrittäneensä viime viikkoina käydä muutaman kerran ravintoloissa asiakkaana, mutta aikataulu on tuntunut iltaruokailuun haastavalta.

– Yleensä hoidan ensin asiat ja menen sitten syömään. Se tuntuu ihan hullulta, että pitäisi mennä ensin syömään ja sitten lähteä kaupoille.

Kastun Ville Hendriksson arvioi, että lisätunnit otetaan käyttöön ainakin viikonloppuisin. Kaikkinensa hän kuvailee tilannetta kannattavuuden näkökulmasta vaikeaksi. Ravintolan kahdeksasta työntekijästä neljä on lomautettuna.

– Osa tunneista tulee nyt takaisin, mutta emme pysty toimimaan normaalisti.

Hendriksson kokee rajoitukset epäoikeudenmukaisiksi ja perusteettomiksi.

– Tuntuu, että rajoitukset ovat ihan summittaisia. Esimerkiksi liikennemyymälät ovat auki koko ajan, mutta eroaako se toiminta jotenkin muista? Se eroaa ehkä siten, että siellä ihmiset pyörii ympäriinsä, kun siellä on noutopöytä. Sinne tullaan eri puolilta Suomea, ja se on risteyskohta. Pahempi se on tautitilanteen kannalta kuin ruokaravintola.

Anniskeluravintoloissa pysyvät jatkossakin nykyiset rajoitukset.

Myös asiakaspaikkarajoitukset pysyvät ennallaan: ruokaravintoloissa on käytössä 75 prosenttia ja anniskeluravintoloissa 50 prosenttia asiakaspaikoista.

