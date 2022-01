Rio de Janeiron perinteinen sambakarnevaali siirtyy huhtikuun lopulle

Etelä-Amerikan Brasiliassa Rio de Janeirossa järjestettävä perinteinen sambakarnevaali siirtyy huhtikuun lopulle. Karnevaali oli tarkoitus järjestää alkuperäisen suunnitelman mukaan helmikuun lopulla.

Syynä karnevaalin siirtymiselle on koronaviruspandemia, sillä Brasiliassa leviää parhaillaan koronan omikronvariantti.

– Siirtäminen on välttämätöntä. Voimme järjestää tapahtuman paljon turvallisemmin huhtikuun loppupuolella, Rion terveysviranomainen Daniel Soranz sanoi.

– Kun katsomme muiden maiden pandemiatilannetta, pidämme erittäin epätodennäköisenä nykyisen virusaallon jatkumista huhtikuulle asti, Soranz lisäsi.

Koronaviruspandemia on kurittanut lähes 215 miljoonan asukkaan maata. Brasiliassa on kuollut yli 622 000 ihmistä viruksen aiheuttamaan tautiin. Lähes 70 prosenttia brasilialaisista aikuisista on saanut kaksi koronavirusrokotetta.

Rio de Janeiron sambakarnevaalit peruttiin vuosi sitten pandemian vuoksi.

STT

