Risto Savolaisen valokuvateoksissa yhdistyvät luonto ja liike

Teijon Masuunissa on avautunut uusi pieni näyttelytila Camera, jonka ensimmäisenä näyttelynä nähdään turkulaisen Risto Savolaisen (s. 1958) Liikkeellä luonnossa.

Esillä on vajaat parikymmentä luontokuvaa, jotka on toteutettu kameran liikuttelu- ja monivalotustekniikoilla.

– Olen kuvannut luontoa pitkähköllä valotusajalla samalla kameraa liikuttaen, jolloin kuvista ei synny kohdetta esittäviä kuvia, vaan jotakin, joka vaatii katsojaa tulkitsemaan kuvat omalla tavallaan, Savolainen kertoo.

– Näyttelyssä on myös muutama kuva, joka on syntynyt ottamalla samasta kohteesta useita kuvia ja asettamalla ne päällekkäin joko kamerassa tai tietokoneessa.

Teijon näyttely on Savolaisen neljäs valokuvanäyttely. Esillä on ensimmäistä kertaa vedostettuna hänen liikuttelutekniikalla tekemiään teoksia. Verkossa niitä on nähtävillä Savolaisen kotisivuilla osoitteessa: www.vaakakuva.fi.

– Innostuin tästä tekniikasta ja olen tehnyt sillä kuvia nyt 3–4 vuoden ajan. Tässä ei voi koskaan tietää mitä tulee, ja jos yrittää toistaa tekemänsä, se ei onnistu. Tämä on sattuman kauppaa, hän kuvailee.

Liikuttelu- ja monivalotustekniikat tuottavat paljon raakakuvia, joista vain noin 2–5 prosenttia jää talteen. Valmiita teoksia katsoessa voisi luulla, että kuvankäsittelyä on käytetty paljonkin, mutta niin ei ole.

– Kun kameraa liikutetaan kuvatessa, kuvista häviää hiukan kontrastia. Siksi sävyjä on pitänyt vähän säätää ja palauttaa kontrastia kuvankäsittelyohjelmalla. Mutta muuten kuvia ei ole käsitelty, Savolainen kertoo.

Kuvat on tulostettu Epsonin Kozo-paperille, joka on japanilaisesta mulperipuusta tehtyä riisipaperia. Savolainen keksi yhdistää liikuttelutekniikan ja läpikuultavan riisipaperin.

– Tulosteen kuivuttua ohut kuvapaperi irrotetaan tukipaperista. Kuva kastellaan molemmin puolin ja liimataan kehykseen kosteana. Kuivuttuaan kuva on pingottunut kehykseen ja se leikataan kehyksen reunoja myöten, Savolainen kertoo.

Hän harmittelee, että Kozo-paperin valmistus on lopetettu. Varastossaan olevilla papereilla Savolainen pystyy kuitenkin tekemään vielä muutaman teoksen.

Risto Savolainen on diplomi-insinööri, jonka elämässä valokuvaus on kulkenut rinnalla aina teinivuosista saakka.

– Lukioikäisenä kiinnostuin valokuvauksesta, mutta minulla ei ollut varaa kameraan. Niinpä luin kaikki Turun kirjastosta löytämäni kameraoppaat. Sitten pääsin Tampereen teknilliseen korkeakouluun ja kesätöihin Turun Kamera-Aittaan. Kaikki palkkarahat menivät siihen, kun teetin valokuvia, hän naurahtaa.

Valokuvaaminen on aina ollut Savolaiselle sivutoimi. Hän ei haluakaan kutsua itseään valokuvaajaksi, vaan kuvaaja-kuvantekijäksi.

Varsinaisessa leipätyössä hän on ollut muun muassa Nokialla, missä matkusti työn puolesta ympäri maailmaa. Työmatkoilla hän pyrki aina järjestämään aikaa myös valokuvaamiseen.

– Otin paljon kuvia kaupunkielämästä ja luonnosta, hän muistelee.

Viimeiset pari vuotta Savolainen on ollut työttömänä, ja tänä vuonna hän siirtyy eläkkeelle. Valokuvaus on tuonut hänelle merkityksellistä sisältöä arkeen, samoin kuin luonnossa liikkuminen.

Nykyään suurin osa hänen kuvistaan syntyy luontoaiheista eri tekniikoilla. Hän käy viikoittain kuvaamassa muun muassa Turun Ruissalossa.

– Minulle kuvissa tärkeää on visuaalisuus. Etsin kuvissani aina kauneutta, Savolainen kuvailee.

– Näyttelyn kuvat olen ottanut parin viime vuoden aikana eri puolilta Suomea. Olen ollut kiinnostunut reissaamaan residensseissä, hän mainitsee.

Uusi Camera-näyttelytila on Teijon Masuunin neljäs ja pienin näyttelytila. Savolaisen näyttelyn lisäksi Masuunissa voi katsastaa samalla kertaa myös kolme muuta näyttelyä.

Suurimmassa näyttelytilassa Galleriassa on tällä hetkellä esillä Salon Taiteilijaseuran vuosinäyttely Tunnetiloja. Masuunin aulan ja kahvilan seinillä nähdään puolestaan helsinkiläisen valokuvataiteilijan Annimari Taivalsaaren näyttely Maaginen maa.

Camera-näyttelytilan vieressä sijaitsevassa Studiossa on teijolaisen taiteilijan Seppo Alanissin näyttely Kuinka se sieltä kasvoi. Esillä on valolaatikoita, joiden sisään on rakennettu pienoisdioraamoja.

Risto Savolaisen Liikkeellä luonnossa -näyttely Teijon Masuunissa (Telakkatie 17, Teijo) 31. toukokuuta saakka, muut Masuunin nykyiset näyttelyt 27. helmikuuta saakka. Teijon Masuuni on avoinna la–su klo 12–16. Vapaa pääsy.