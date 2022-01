Rovaniemen lentoasema ruuhkautui pahoin – Finavian mukaan ruuhkat jatkuvat yhtä kauan kuin lähtöselvitystä hidastavat koronatoimet

Sunnuntaina lentomatkustajat ruuhkauttivat Rovaniemen lentokentän lähtöterminaalin.

Paikalta otetuissa kuvissa näkyy, kuinka ihmiset olivat tuppautuneet täpötäyteen halliin ilman tietoakaan turvaväleistä. Asiasta uutisoi sunnuntaina ensin Iltalehti.

Finavian Lapin aluejohtajan Jonna Pietilän mukaan sunnuntai oli Lapin lentoasemilla joulusesongin vilkkain päivä, ja matkustajia oli todella paljon liikkeellä. Pietilän mukaan myös koronapandemia ja sen vaatimat toimenpiteet lähtöselvityksessä hidastavat matkustajien kulkua lähtöterminaalin läpi.

– Lähtöselvityksissä tehdään laajamittaisesti koronatodistusten tarkastuksia lähtöselvityksessä. Se tehdään manuaalisesti, jolloin se vie huomattavan paljon aikaa, kertoo Pietilä.

Turvavälit hankala säilyttää ruuhkassa

Sunnuntaina Rovaniemen lentoasemalta lähti suuri määrä lentoja samoihin kellonaikoihin. Pietilän mukaan Lapin lentoasemilla on tehty suuria laajennuksia, joissa muun muassa lähtöselvitystiskien määrää on lisätty.

Kapasiteettia suurten matkustajamäärien vastaanottamiseen siis olisi, mutta Pietilän mukaan koronatoimenpiteet hidastavat ihmisten läpikulkua.

– Kun on suunniteltu tilat siten, että läpimeno vie tietyn määrän aikaa, ja tässä vallitsevassa tilanteessa se pitenee kolmin- tai nelinkertaiseksi juuri näiden tarkistamisten myötä, se aiheuttaa valitettavasti tällaisia jonotilanteita, sanoo Pietilä.

Terveysturvallisuuden varmistamiseksi kaikilla lentoasemalla työskentelevillä ja siellä asioivilla matkustajilla on Pietilän mukaan kasvomaskipakko. Turvavälit voi ruuhkassa olla hankala säilyttää, minkä vuoksi sunnuntaina paikan päällä oli Pietilän mukaan myös Finavian henkilökuntaa auttamassa ja ohjaamassa terminaalissa parveilevia matkustajia.

Pietilän mukaan matkustajille avattiin sunnuntain ruuhkassa lisätilaa odottamista ja jonottamista varten terminaalin yläkertaan. Suurin ihmispaine jäi silti lähtöselvitykseen.

Ruuhkia odotettavissa niin kauan kuin koronatoimet jatkuvat

Pietilän mukaan lentomatkustajien olisi hyvä varata lentoasemalle riittävästi aikaa ja tulla paikan päälle ennalta tiedossa olevina ruuhkapäivinä ajoissa. Tällaisia ovat esimerkiksi hiihtolomaviikot ja pääsiäinen.

– Niin kauan kuin koronapandemia on jatkuva olotila, ja rokotustodistuksia tarkastetaan edelleen manuaalisesti, jonoja syntyy, sanoo Pietilä.

Lentoasemilla ei ole keinoja rytmittää matkustajien saapumista kentälle niin, että ihmiset saapuisivat porrastetusti eri aikoina. Lentoasema on julkinen tila, jonne voi saapua vapaasti, eikä tulijoiden määrää voi rajoittaa.

Ihmisiä ei voi myöskään käännyttää lähtöterminaalin ovilta.

– Sunnuntaina jono vain yksinkertaisesti ulottui ulos asti. Eihän se ole kenenkään edun mukaista, että ihmiset seisovat pakkasessa. Rovaniemellä oli sunnuntaina pakkasta noin 15-18 astetta, sanoo Pietilä.

