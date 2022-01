Rovanperä kymmenentenä Monte Carlon MM-rallin neljännen erikoiskokeen jälkeen

Toyotan Kalle Rovanperä on kymmenentenä Monte Carlon MM-rallin neljännen erikoiskokeen jälkeen. Rovanperä on runsaat 1.26 minuuttia jäljessä rallia johtavaa Toyotan Sebastien Ogieria, joka puolustaa maailmanmestaruutta.

Toisena oleva Fordin Sebastien Loeb on enää 2,8 sekunnin päässä Ogierista ja Toyotan Elfyn Evans kolmantena runsaan 11 sekunnin päässä kärjestä.

Ranskalainen Adrien Fourmaux ajoi kolmannella erikoiskokeella ajusti ulos ja romutti autonsa, mutta kukaan ei loukkaantunut. Tänään ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.

