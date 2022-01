Ruotsin puolustusvoimien komentaja pitää turvallisuuspoliittista tilannetta vakavana

Ruotsin puolustusvoimien komentaja Micael Bydén arvioi turvallisuuspoliittisen tilanteen olevan vakava ja kiristynyt. Bydénin mukaan tilanteessa näkyy selkeästi, kuinka nopeasti ja ennalta arvaamattomasti asiat voivat kehittyä.

Venäjän uhkaavat, Ukrainaan kohdistetut lausunnot vahvistavat Bydénin mukaan kuvaa siitä, että Venäjä vaikuttaa olevan valmis käyttämää sotilaallista mahtia poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Bydén otti kantaa ajankohtaiseen tilanteeseen Ruotsin perinteisessä Sälenin turvallisuuskonferenssissa, jonka virallinen nimi on Folk och Försvar. Normaalisti kokous pidetään Sälenin tunturihotellissa. Tänä vuonna konferenssi järjestettiin virtuaalisena, ja puhujat osallistuivat keskusteluun Tukholmassa.

Bydén kiinnitti huomiota turvallisuuspolitiikan moninaisuuteen: uhkakuvissa on niin sotilaallisia, poliittisia kuin taloudellisia puolia.

– Ruotsia ja Ruotsin etuja vastaan hyökätään päivittäin keinoilla, jotka vahingoittavat yhteiskuntaamme nyt ja pitkällä aikavälillä, Bydén sanoi.

Hän korosti, ettei Ruotsi ole sotilaallisessa konfliktissa, mutta kyse on laajemmin arvojen konfliktista. Esimerkiksi Kiina ja Venäjä haastavat juurtuneita käsityksiä siitä, mitä on sisäinen ja ulkoinen turvallisuus.

Kiristyneeseen tilanteeseen ja erilaisiin hyökkäyksiin ei pidä Bydénin mukaan tottua.

– Siitä ei saa tulla uutta normaalia.

Yhteistyö Suomen kanssa syvenee

Bydénin mukaan kansainvälisellä yhteistyöllä on suuri merkitys Ruotsin turvallisuudelle. Ruotsin valtiopäivien vuonna 2020 hyväksymä puolustuspäätös antaa suuntaa yhteistyön koordinoinnille Norjan, Tanskan, Britannian, Yhdysvaltojen ja sotilasliitto Naton kanssa.

Suomi-yhteistyön tärkeyttä Bydén korosti erikseen.

– (Yhteistyö Suomen kanssa) syvenee vuosi vuodelta.

Bydén huomautti, että Pohjoismaat muodostavat geopoliittisen kokonaisuuden, jolla on yhteisiä strategisia ja operatiivisia pulmia ratkottavana. Hänen mukaansa turvallisuutta kannattaa rakentaa yhdessä.

Hän myös painotti kunkin maan oikeutta päättää turvallisuudestaan.

– Me olemme suvereeni valtio, me valitsemme, minkä maiden ja organisaatioiden kanssa haluamme tehdä yhteistyötä, Bydén sanoi uutistoimisto TT:lle.

Pääministeri Magdalena Andersson on todennut Ruotsin aikovan syventää entisestään yhteistyötä Naton kanssa.

Puolustusministeri Peter Hultqvist sanoi perjantaina Dagens Nyheterille, että tämä voi tarkoittaa harjoitus- ja tietojenvaihtoyhteistyön lisäksi myös Ruotsin ja Naton suunnittelun yhteensovittamista.

Ruotsi jatkaa puolustusvoimiensa päivittämistä

Ruotsi on viime aikoina panostanut puolustuskykynsä parantamiseen. Bydénin mukaan monia tärkeitä askelia on otettu eteenpäin, mutta Ruotsin puolustusvoimissa on edelleen heikkoja lenkkejä.

Puolustuskyvyn vahvistaminen vaatii poliittista tahtoa, ja sitä Bydén arvioi Ruotsista löytyvän.

– Se näkyy hieman yli vuosi sitten hyväksytyssä puolustuspäätöksessä, Bydén totesi.

Parantamisen varaa on hänen mukaansa esimerkiksi johtamisrakenteessa ja tiedustelutoiminnassa.

Heta Hassinen

STT

