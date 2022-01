Saksan tuore ulkoministeri Baerbock vieraili Moskovassa

Saksan tuore ulkoministeri Annalena Baerbock tapasi tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin Moskovassa neuvotellakseen Ukrainan turvallisuustilanteesta.

Edellispäivänä Baerbock vieraili myös Kiovassa, jossa hän ilmaisi tukensa Ukrainalle.

– Teemme kaikkemme Ukrainan turvallisuuden takaamiseksi. Teemme kaikkemme Euroopan turvallisuuden takaamiseksi, Baerbock sanoi Kiovassa, tavattuaan Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban.

Saksa yrittää herättää henkiin Saksan, Ukrainan, Venäjän ja Ranskan yhteistyön kriisin ratkaisemiseksi.

Lavrov ilmoitti ministereiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa, ettei Moskova jatka neuvotteluja Ukrainasta ennen kuin Yhdysvallat vastaa Venäjän turvallisuusvaatimuksiin.

– Jatkaaksemme neuvotteluja me odotamme vastausta ehdotuksiimme, kuten meille on luvattu, Lavrov sanoi.

Saksan liittokansleri varoitti Venäjää seuraamuksista

Venäjä on kerännyt lähelle Ukrainan vastaista rajaa panssarivaunuja, tykistöä ja kymmeniätuhansia sotilaita, mikä on kiristänyt turvallisuustilannetta koko Euroopassa. Venäjä myös vaatii takuita siitä, ettei sotilasliitto Nato laajene enää itään eikä ota Ukrainaa jäseneksi.

Saksan ulkoministerin tavatessa Lavrovin Moskovassa, Saksan tuore liittokansleri Olaf Scholz keskustelee Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin kanssa Berliinissä. Scholz sanoi odottavansa Venäjältä ”selviä toimia” tilanteen rauhoittamiseksi.

– Hyökkäyksellä Ukrainaan olisi vakavat poliittiset ja taloudelliset seuraamukset, Scholz varoitti Venäjää vierailullaan Madridissa.

Saksa voi boikotoida Venäjän kaasuputkea

Saksa on aiemmin linjannut, ettei Saksa ota käyttöön Nord Stream 2 -kaasuputkea, jos Venäjä hyökkää Ukrainaan.

Itämeren pohjassa kulkeva, noin kymmenen miljardia euroa maksanut putkilinja on jo viivästynyt rutkasti alkuperäisestä aikataulustaan.

– Geopoliittiselta kannalta tarkasteltuna kaasuputki oli virhe. Se on kuitenkin rakennettu, ja kysymys sen käyttöönotosta tulee ratkaista saksalaisten ja eurooppalaisten lakien pohjalta, Baerbock sanoi joulukuussa.

STT

Kuvat: