Britannian pääministeri Johnson: Valtaosasta koronarajoituksia luovutaan ensi viikolla – Saksassa raportoitiin ensi kertaa yli 100 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa

Britannian pääministerin Boris Johnsonin mukaan valtaosasta koronarajoituksia luovutaan maassa ensi viikolla. Uudet rajoitukset asetettiin omikronmuunnoksen leviämisen vuoksi.

Muun muassa maskipakosta sisätiloissa luovutaan, ja yökerhoihin pääsee myös ilman rokotustodistusta.

Johnson perusteli päätöstä sillä, että asiantuntijoiden mukaan suurin tautipiikki on nyt maassa koettu.

Britanniassa raportoitiin tammikuun alussa ennätysmäärä uusia päiväkohtaisia tartuntoja, kun maassa kirjattiin yli 200 000 uutta tartuntaa päivän aikana. Nyt päiväkohtaiset lukemat ovat pudonneet tuosta noin puoleen.

Saksassa raportoitiin ensi kertaa yli 100 000 uutta koronatartuntaa vuorokaudessa

Saksassa uusien koronatartuntojen päivittäinen luku on ylittänyt tänään ensi kertaa 100 000 tartunnan rajan, käy ilmi kansanterveydestä vastaavan Robert Koch -instituutin (RKI) tuoreista luvuista.

Maassa on raportoitu viimeisen vuorokauden aikana noin 112 000 uutta koronatartuntaa ja 239 koronaan liittyvää kuolemaa, instituutti kertoi.

Terveysministeri Karl Lauterbachin mukaan tartuntojen todellinen määrä voi olla jopa kaksinkertainen virallisiin lukuihin verrattuna.

Lauterbach arvioi RTL-televisiokanavalle, että luvut jatkavat edelleen nousuaan, ja tartuntahuippu saavutetaan helmikuun puolivälissä.

Koronan aiempaa tarttuvampi omikronmuunnos on Saksassakin nyt valtavirus. Sen arvioidaan aiheuttavan yli 70 prosenttia uusista tartunnoista maassa.

Saksa on pyrkinyt rajoittamaan tartuntoja muun muassa rajoittamalla pääsyä ravintoloihin ja baareihin. Sisään pääsee vain, jos on ottanut koronarokotteet tehosteannosta myöten tai vaihtoehtoisesti ottanut kaksi rokoteannosta ja tehnyt negatiivisen koronatestin.

Liittokansleri Olaf Scholz ajaa maahan pakollisia koronarokotuksia. Pakkorokotukset ovat kuitenkin kohdanneet kasvavaa vastustusta.

Ranskassa lähes puoli miljoonaa tartuntaa tiistaina

Myös muissa Euroopan maissa on raportoitu omikronin myötä ennennäkemättömiä tartuntalukuja.

Ranskassa tartuntaennätys rikkoutui viimeksi eilen, kun vuorokauden ajalta raportoitiin noin 465 000 uutta koronatartuntaa. Viimeisen viikon aikana tartuntoja on todettu maassa keskimäärin yli 300 000 päivässä.

Etelä-Amerikassa Brasilia teki myös uuden koronaennätyksen, kun maassa raportoitiin eilen yli 137 000 uutta tartuntaa. Myös Brasiliassa ennustetaan epidemiahuippua helmikuulle.

Vielä viime vuoden lopussa tartuntoja todettiin Brasiliassa keskimäärin 8 000 päivässä. Tartuntaluvut kääntyivät nousuun omikronmuunnoksen sekä joulun ja uudenvuoden juhlien myötä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n johtaja varoitti eilen, että koronaviruspandemia ei ole läheskään ohitse, eikä omikronmuunnoksen aiheuttamaa uhkaa pidä vähätellä.

– Omikron saattaa olla vähemmän vakava, mutta puheet siitä, että se olisi lievä tauti, ovat harhaanjohtavia. Älkää epäilkö: omikron vie sairaalaan ja aiheuttaa kuolemia, sanoi WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedrosin mukaan painetta terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan täytyy saada vähennettyä, etenkin sellaisissa maissa, joiden rokotuskattavuus on edelleen alhainen.

Japanissa yökerhorajoituksia, USA:ssa ilmaisia maskeja

Omikron on nostanut koronatartunnat ennätystasolle myös Japanissa, jossa hallitus hyväksyi tänään uusia koronarajoituksia.

Suurta osaa maata, mukaan lukien pääkaupunki Tokiota, koskevat toimet kohdistuvat pääasiassa yöelämään. Perjantaina voimaan tulevien rajoitusten on määrä jatkua helmikuun puoliväliin asti.

Alueet saavat itse päättää tarkoista rajoitustoimistaan. Useimmilla alueilla baareja ja ravintoloita kehotetaan lyhentämään aukiolojaan tai keskeyttämään alkoholituotteiden myynti.

Yhdysvalloissa presidentti Joe Bidenin hallinto puolestaan pyrkii hillitsemään koronatartuntoja jakamalla kansalaisille noin 400 miljoonaa N95-hengityssuojainta ilmaiseksi.

Asukkaita Yhdysvalloissa on noin 330 miljoonaa.

Hengityssuojaimia on jaossa ensi viikosta alkaen kymmenissätuhansissa jakelupisteissä ympäri maata, muun muassa apteekeissa ja terveyskeskuksissa.

N95-suojaimet ovat suojaltaan samantasoisia kuin FFP2-suojaimet.

Valkoinen talo panostaa myös koronatestaukseen. Tiistaina avautui verkkosivu, josta yhdysvaltalaiset voivat tilata itselleen kotona tehtäviä koronatestejä ilmaiseksi. Tarkoituksena on jakaa kansalaisille miljardi kotitestiä.

STT

Kuvat: