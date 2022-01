Salo kaipaa tekijöitä

Salossa on pulaa osaajista. Tämä näkyy tuoreessa työllisyystilastossa, jossa avointen työpaikkojen määrä on noussut vuodessa tuntuvasti. Avoimia työpaikkoja oli joulukuun lopussa 881. Vuosi sitten avoimia työpaikkoja oli 210.

Työttömyys on vuoden aikana hellittänyt. Salossa työttömiä työnhakijoita oli vuoden lopussa 2 427, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 3 460. Työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt yli tuhannella henkilöllä.

Samaan aikaan työvoiman määrä väheni Salossa noin 180 henkilöllä, joten tilastoluvut osoittavat työttömyyden hellittäneen aidosti viime vuoden aikana.

Koronatilanne, rajoitukset ja lomautukset näkyivät vahvasti vuoden 2020 työllisyystilastoissa. Tilanne helpottui viime vuoden aikana, kun rokotukset saatiin käyttöön ja rajoituksia pystyttiin vähentämään. Erityisesti lomautusten määrä väheni vuoden aikana.

Joulukuun tilaston mukaan Salon työttömyysaste on nyt 10,4 prosenttia. Vuotta aiemmin eli vuoden 2020 joulukuussa työttömyysaste oli huomattavasti korkeampi, 14,7 prosenttia.

Työllisyyden hyvä kehitys näkyy koko maakunnassa. Varsinais-Suomessa työttömyysaste oli joulukuun lopussa 9,8 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 13,5. Koko maassa työttömyysaste on nyt 10,5 prosenttia.

Kausivaihteluista puhdistettu työllisyysaste on koko maassa 73,5 prosenttia.

Maakunnan pienin työttömyysaste kirjattiin joulukuussa Sauvossa, 3,7 prosenttia. Sauvon työttömyys oli maakunnan pienin myös marraskuussa. Suurin työttömyysaste on Turussa, 13,2 prosenttia.

Vaikka työllisyys on kehittynyt hyvin ja työntekijöistä on monilla aloilla pulaa, ongelmia edelleen on. Työpaikat ja työttömät työnhakijat eivät kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Vaikeaa on erityisesti pitkäaikaistyöttömillä. Vaikka töitä on tarjolla aiempaa enemmän, pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen kasvanut.

Salossa pitkäaikaistyöttömiä oli joulukuun lopussa 816 henkilöä, kun vuotta aikaisemmin määrä oli 769.

Tämä ryhmä tarvitsee edelleen tukea ja koulutusta uuden työn löytämisessä.