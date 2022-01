Salo mittauttaa vetovoimansa

Salon kaupunki osallistuu tänä vuonna seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen.

– Tutkimuksen avulla selvitetään seutukaupunkien tunnettuutta sekä niihin liittyviä mielikuvia, ja sen tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa kaupungin kehittämistyössä yksittäisistä toimenpiteistä strategiatyöhön, kaupungin tiedotteessa kerrotaan.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus tehtiin viimeksi keväällä 2019. Salo oli mukana myös tuolloin.

Tutkimuksen tilaaja on seutukaupunkiverkosto, jossa on mukana 57 seutukaupunkia. Tutkimuksen toteuttaa Innolink, ja vastausaikaa on helmikuun loppuun.

Linkki tutkimuslomakkeeseen löytyy Salon kaupungin verkkosivuilta.