Salon keskustan ulkopuolella tarjolla paljon halpoja asuntoja – rivitalokaksio saunalla irtoaa alle 40 000 eurolla

Salossa pääsee halutessaan kiinni omaan asuntoon kohtuullisen pienellä rahalla.

Esimerkiksi valtakunnallisessa Oikotie-palvelussa Salosta löytyy kolmattakymmentä asuntoa, joissa hintapyyntö on alle 50 000 euroa.

Rivitalokaksio omalla saunalla irtoaa 30 000–40 000 eurolla esimerkiksi vanhoista kuntakeskuksista Kuusjoelta, Kiikalasta, Halikosta ja Perttelistä. Särkisalosta samalla summa saa jopa rivitalokolmion.

Salossa on tarjolla myös kolmisenkymmentä omakotitaloa alle 100 000 eurolla. Valtaosa taloista on maaseudulla, niillä on ikää ja ne vaativat remonttia.

Jos Oikotieltä hakee 2000-luvulla rakennettua tilavaa omakotitaloa, on varauduttava jo 200 000–300 000 euron sijoitukseen.

”Salossa tilanne on kokonaisuutena hyvä. Olemme hyvien yhteyksien saavutettavissa, ja matka on lyhyt suuriin kaupunkeihin. Palvelutkin ovat hyvät. Hintahaitari asunnoissa on toki laaja.”

Salossa asuntojen hintahaitari on laaja. Salon kaupunki myi hiljattain Perniössä Asunto Oy Sassinpellon osakkeita 20 000–30 000 eurolla. Asuntojen neliöhinta jäi 500 euroon.

– Perniössä neliöhinta voi vaihdella muutamasta satasesta 1 500 euroon. Erot voivat olla suuria kaupungin sisällä, talousalueen sisällä ja paikkakunnan sisällä, perniöläisen TT-Välitys Oy:n toimitusjohtaja Toni Tammi sanoo.

Tammen mukaan asuntomarkkinat ovat eriarvoistuneet koko Suomessa, eikä Salo tee poikkeusta. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa asuntojen hinnat ovat korkeita, ja hiljenevillä maaseuduilla varsinkaan huonokuntoisilla kohteilla ei ole mitään arvoa.

Tammen mukaan hyvän isännöinnin merkitys korostuu taloyhtiöissä. Asuntojen arvo säilyy, kun niissä on tehty elinkaarikorjaukset aikanaan ja talot ovat siistejä.

Nykyaikainen varustelukin on tärkeää. Esimerkiksi taloihin vedetty valokuitu mahdollistaa etätyön, mikä on monelle tulijalle tärkeää.

– Etätyön mahdollisuuksia ei ole välttämättä täysin ymmärretty. Salolle on suuri mahdollisuus, että täältä löytyy asuinneliöitä ja tonttineliöitä, Toni Tammi sanoo.

”Salossa puhutaan vähän väliä kouluverkosta. Jos koulu lakkaa, asuntojen arvo alueella lähtee aina laskuun.”

Kiinteistökolmio Oy:n yrittäjä Olli Lehti sanoo suoraan, että Salossa maaseutukohteiden houkuttelevuus vähenee aina, kun kaupunki ottaa puheeksi kouluverkon.

– Salossa puhutaan vähän väliä kouluverkosta. Jos koulu lakkaa, asuntojen arvo alueella lähtee aina laskuun. Se on totuus, Lehti sanoo.

Salon kaupunki on hänestä panostanut vain vähän maaseudun, kylien ja kuntakeskusten vetovoimaan, vaikka Lehden mielestä maaseutualueet voisivat tarjota jotain, joka kiinnostaisi suurista kaupungeista muuttavia.

– Vanhat kuntakeskukset ovat kuin Kaurismäen elokuvasta. Niihin panostaminen on ollut vähäistä, minkä vuoksi alueiden haluttavuus on laskenut. Kaupungin päättäjien pitäisi miettiä, miten niitä pystyisi ehostamaan pikkurahalla. Salon alueen yksi suurimpia vetovoimatekijöitä on, että me olemme hyvien yhteyksien päässä Turun ja Helsingin suunnalta.

Miksi entisissä kuntakeskuksissa on myynnissä edullisia rivitaloasuntoja, joille ei löydy ostajia? Siksi, että maallemuuttaja etsii ensi sijassa tilaa ja omakotitaloa.

Uudehkoille ja hyvin varustelluille omakotitaloille on aina kysyntää. Vanhoissa taloissa ja asunnoissa on suurempi todennäköisyys joutua kalliiseen remonttiin.

– Halpa pää on ongelma. Voit saada asunnon halvalla, mutta todellinen korjausvelka voi olla iso, ja se lankeaa maksettavaksi myöhemmin. Rakennusteknisesti nykyajan rakennukset ovat myös menneet valovuoden verran eteenpäin verrattuna vanhoihin, Lehti pohtii.

Olli Lehti tuskailee, miksei Salo hyödynnä moottoritien varsia nykyistä paremmin yritys- ja asuinalueina sekä markkinoinnissa. Pelkkä kyltti ”joka päivä parempi” ei kerro ohikulkijoille mitään.

– Voisiko mainostauluissa olla vaihtuva positiivinen viesti, joka herättäisi myönteisiä mielikuvia Salosta?

”Markkinatilanne on ihan jees, ja tulevaisuus näyttää hyvältä.”

Pitkään asuntokauppaa Salossa tehnyt yrittäjä Jukka Alanko sanoo, ettei ”kahden kerroksen asuntomarkkinoissa” ole mitään uutta.

– Ilmiö on ollut nähtävissä jo pitkään. Yksi syy on, että vaatimustaso on noussut ja tulee aina nousemaan. Se on evoluutiota. Siksi ihmiset ostavat pääsääntöisesti uuden tai uudehkon asunnon. Toki vanhoilla taloilla on aina omat ystävänsä.

Alangon mukaan on luonnollista, että uudehkoja omakotitaloja on myynnissä vähän. Talo rakennetaan usein perheen omaan käyttöön, ja asukkaat viihtyvät siinä pitkään, jos mitään yllättävää ei tapahdu.

– Työn perässä muuttokin on Salosta vähentynyt, joten on luonnollista, ettei omakotitaloja ole myynnissä paljon.

Jukka Alangon mukaan Salon asuntomarkkina näyttää kokonaisuutena hyvältä. Nokian romahduksen jälkeen pelätty maailmanloppu ei tullutkaan. Sen sijaan salolaiset yritykset ovat kasvussa, ja kaupungissa on vapaana paljon työpaikkoja.

– Vaje ei täyty pelkästään Salosta, vaan työntekijöitä pitää hakea muualtakin. Se tarkoittaa, että tänne muuttaa uusia ihmisiä. Tulijat hakeutuvat usein aluksi vuokralle, ennen kuin päättävät jäädä ja lähtevät hakemaan omistusasuntoa. Markkinatilanne on ihan jees, ja tulevaisuus näyttää hyvältä.