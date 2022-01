Salon Teatteri keskeytti esitystoimintansa ja joutuu lomauttamaan työntekijöitään

Salon Teatteri on joutunut keskeyttämään esitystoimintansa kiristyneiden koronarajoitustoimien vuoksi, kertoo Salon Teatteri tiedotteessaan. Vuokravaimo-farssin esitykset on peruttu 20. tammikuuta asti. Teatterin lipunmyynti ottaa yhteyttä kaikkiin asiakkaisiin, joilla on lippu peruuntuneeseen esitykseen.

Syynä esitystoiminnan keskeyttämiseen on, että Lounais-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt kaikki yleisötilaisuudet 15. tammikuuta saakka ja lisäksi maan hallituksen päätöksellä koronapassi on poissa käytöstä koronan leviämisalueilla 20. tammikuuta saakka.

Salon Teatteri joutuu lomauttamaan työntekijöitään 14. tammikuuta alkaen. Koronapandemian aiheuttamat keskeytykset ja poikkeukset teatterin esitystoiminnassa ovat koetelleet teatterin taloutta jo kahtena menneenä vuonna.

– Korona-aika on ollut todella raskasta ja haastavaa teatterille. Vaikka esityksiä on voitu järjestää terveysturvallisesti, on se vaatinut meiltä valtavasti lisäresursseja. Tahtotila on kuitenkin ollut päästä tekemään sitä, mitä varten olemme olemassa: tarjota yleisöllemme laadukasta teatteritaidetta, sanoo Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma tiedotteessa.

– Valitettavasti tämä haastava aika on haavoittanut yleisösuhdetta ja esimerkiksi ryhmävaraukset ovat puuttuneet jo ennen joulukuussa voimaan tulleita rajoituksia. Teatteri- ja koko kulttuuriala joutuu toteamaan, ettei mikään ole ennallaan.

Kuisma toteaa, että tilanne on todella surullinen.

– Henkilökunnan lomautukset ovat viimeinen asia, jota haluamme, mutta se on väistämätöntä ilman lipputuloja tai avustuksia. Lomautuksista johtuen Salon Teatteri on avoinna viikosta 3 alkaen vain perjantaisin klo 10–16. Lippuvarauksia voi tehdä sähköpostitse mihin vuorokauden aikaan tahansa ja lippuja esityksiimme voi ostaa Lippu.fi:n kautta, Kuisma jatkaa.

– Haasteista huolimatta katsomme eteenpäin ja tuotamme paraikaa kevään koko perheen Tippukivitapaus -musikaalia sekä kesän Liian paksu perhoseksi -musiikkinäytelmää Vuohensaaren kesäteatteriin.