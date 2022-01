Saloon uusi päiväennätys – perjantaina todettiin 91 koronatartuntaa

Koronakäyrä jatkaa Salossa nousuaan. Kaupungissa rekisteröitiin perjantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilaston mukaan 91 uutta koronavirustartuntaa, mikä on Salon uusi pandemia-ajan päiväennätys.

Edellinen ennätys ei ole kaukaa, sillä torstaina noteerattiin 90 tapausta. Viimeisen seitsemän päivän aikana uusia tartuntoja on todettu peräti 462 kappaletta, keskimäärin siis 66 yhtä päivää kohden.

Kokonaistartuntojen määrä Salossa on tällä hetkellä 2 764. Lukema on Suomen 23. suurin. Pelkästään Uudellamaalla on 10 kuntaa, joissa on tilastoitu enemmän tartuntoja kuin Salossa.

Somerolla todettiin perjantaina viisi uutta tapausta. Eilisen lukema oli peräti 19, kun taas keskiviikkona kaupungissa havaittiin vain yksi tartunta.

Varsinais-Suomen koronaluku kasvoi perjantaina 828:lla. Valtakunnallisesti uusia tartuntoja todettiin 9 582 kappaletta.

Koronatilanne 14.1. (Salo, Somero ja Varsinais-Suomi)

Salo + 91 (yhteensä 2 764 tartuntaa)

Somero + 5 (248)

Varsinais-Suomi + 828 (30 652)

Lähde: THL