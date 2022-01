Salossa 73 uutta koronatartuntaa, Somerolla yksi

Salossa todettiin keskiviikkona 73 uutta koronavirustartuntaa. Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastosta.

Viimeisen seitsemän päivän aikana Salossa on todettu peräti 398 koronatartuntaa. Eilen vastaava luku oli 340. Kasvanutta määrää selittää viime viikon tiistain matala tapausluku (15), joka putosi nyt pois seitsemän edellisen päivän tilastosta.

Salon 73 uutta tartuntaa oli keskiviikkona valtakunnallisen päivätilaston 16. suurin luku. Itseoikeutettua kärkisijaa piti hallussaan Helsinki, jossa todettiin yhden päivän aikana yhteensä 1 815 koronatapausta. Se on liki kolme kertaa enemmän kuin kakkossijan napanneessa Espoossa, missä uusia tartuntoja oli 686 kappaletta.

Koronaepidemia on sen alusta saakka vihoitellut eniten Uudellamaalla, eikä trendille näy edelleenkään muutosta. Maakunnassa on peräti kymmenen kuntaa, joissa todettiin keskiviikkona enemmän uusia tartuntoja kuin Salossa. Yli sata tapausta havaittiin yhteensä yhdeksässä Suomen kunnassa, joista viisi sijaitsee Uudellamaalla. Niistä pienin on Kerava (102 tartuntaa keskiviikkona), jonka asukasluku oli viime vuoden väestönlaskennassa reilut 37 000.

Toisaalta monissa Saloa suuremmissa kaupungeissa todettiin huomattavasti pienempi määrä uusia tartuntoja. Esimerkkeinä mainittakoon Pori (58 uutta tartuntaa), Jyväskylä (33) ja Hämeenlinna (10).

Yli 5-vuotiaista salolaisista tasan 78 prosenttia on saanut kaksi koronarokotetta. Yhden rokoteannoksen on saanut 80,5 prosenttia ja kolme annosta 27,2 prosenttia kaupungin väestöstä.

5–11-vuotiaiden lasten rokotukset alkoivat Salossa sunnuntaina. Saman ikäluokan lapset ovat voineet rokottautua tosin jo aikaisemminkin, mikäli he kuuluvat johonkin riskiryhmään.

Somerolla todettiin keskiviikkona vain yksi uusi koronatartunta. Tiistaina uusia tapauksia noteerattiin peräti 14.

Valtakunnallisesti uusia tartuntoja tilastoitiin 6 791 kappaletta.

Koronatilanne 5.1. (Salo, Somero ja Varsinais-Suomi)

Salo + 73 (yhteensä 2 227 koronatartuntaa)

Somero + 1 (179)

Varsinais-Suomi + 532 (24 970)

Lähde: THL