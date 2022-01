Samsung ennakoi loppuvuoden liikevoittonsa nousseen 52,5 prosenttia – etätyö ja kotoilu hyödyttävät elektroniikkajättiä

Korealainen elektroniikkajätti Samsung ennakoi liikevoittonsa kasvaneen loppuvuonna 52,5 prosenttia. Yhtiö on perjantaina julkistanut ennakkotietoja tuloksestaan, joka julkaistaan kokonaisuudessaan vajaan kolmen viikon päästä. Tuolloin on luvassa lukuja yhtiön lukuisten eri liiketoimintojen tuloksista.

Maailman suurin älypuhelinvalmistaja ennusti, että loka-joulukuun voitto nousee 13,8 biljoonaan woniin eli 10,2 miljardiin euroon. Edeltävänä vuonna vastaavalla jaksolla voittoa kertyi 9,05 biljoonaa wonia.

Liikevaihto nousi liki neljänneksen 76 biljoonaan woniin ja yhtiön mukaan sen ennakoidaan nousseen kaikkien aikojen ennätykseen.

Tulos jäi kuitenkin analyytikkojen arvioita pienemmäksi. Markkinoilla Samsungilta oli odotettu keskimäärin 15,2 biljoonan wonin liikevoittoa.

Tuloskasvua on siivittänyt muistipiirien vahva kysyntä ja hintakehitys.

– Muistipiirien kallistuminen kolmen perättäisen neljänneksen aikana viime vuoden lokakuuhun asti on kasvattanut Samsungin tulosta, sanoi Park Sung-soon, Cape Investment & Securities -yhtiön analyytikko.

Markkinoilla tarkkaillaan Kiinan Xi’anin koronasulkua, koska kaupungissa sijaitsee Samsungin puolijohdetehdas. Samsung ilmoitti viime viikolla järjestelleensä Xi’anissa toimintaa uudelleen, mutta ei kertonut miten se vaikuttaa tuotantoon.

Maailman suurin muistipiirivalmistaja

Koronakriisi on heilutellut maailmantaloutta, mutta monet teknologiayhtiöt ovat hyötyneet. Etätyö on kasvattanut Samsungin piirejä käyttävien laitteiden kysyntää ja myös kodinkoneiden kuten televisioiden ja pesukoneiden kysyntää. Analyytikot arvioivat myös, että vuodenlopun juhlakausi on ollut Samsungille tuottoisa.

Samsung on kasvanut maailman suurimmaksi muistipiirivalmistajaksi ja on viime aikoina investoinut voimakkaasti puolijohdevalmistukseen, kun komponenttipula on koetellut niin autojen kuin älypuhelinten ja pelikonsolien valmistusta.

Yhtiö kertoi marraskuussa rakentavansa Texasiin mikropiiritehtaan, jonka odotetaan olevan toiminnassa vuoden 2024 lopulla. Myös kilpailevat valmistajat TSMC ja Intel kasvattavat tuotantoaan Yhdysvalloissa, jotta riippuvuus Kiinasta vähenisi.

Samsung kehittää myös tekoälyteknologiaa, robotiikkaa sekä 5g- ja 6g-teknologiaa.

Samsung Electronics on suurin tytäryhtiö Samsung-konsernissa, joka on ylivoimaisesti suurin Etelä-Korean taloutta hallitsevista perheomisteisista yhtiöistä, chaeboleista. Koko Samsungin liikevaihto vastaa noin viidesosaa Etelä-Korean bruttokansantuotteesta.

STT

