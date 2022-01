Sebastian Tynkkynen pahoitteli Instagram-päivityksensä käyttöä disinformaation levittämiseen

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen pahoittelee, että hänen Instagram-päivitystään on käytetty koronadisinformaation levittämiseen.

Tynkkynen esitti pahoittelunsa eduskunnan täysistunnossa, jossa käsiteltiin työterveyshuollolle maksettavan koronarokotuskorvauksen korottamista. Monet kansanedustajat oudoksuivat sitä, että istuntotauon keskeyttämisestä kiireellisen asian käsittelemiseksi on lähdetty levittämään erilaisia salaliittoteorioita.

Muun muassa kristillisdemokraattien ryhmänjohtaja Päivi Räsänen kertoi saaneensa runsaasti viestejä, joiden taustalla olivat sosiaalisessa mediassa levinneet villit huhut.

Tynkkysen mukaan hänen postauksensa ylimääräisestä istunnosta on voinut olla yksi lähde. Postaus oli hänen mukaansa joutunut ”disinformaatiopommituksen” kohteeksi. Viesti ja sen väärät tulkinnat lähtivät Tynkkysen mukaan leviämään erilaisiin netin koronaryhmiin.

Myöhään illalla tehdyssä Instagram-storyssaan Tynkkynen oli kertonut olevansa kiireellä lähdössä Helsinkiin täysistuntoon. Viestiä tulkittiin tietyissä piireissä jopa niin, että eduskunta olisi kokoontumassa yölliseen hätäistuntoon.

– Te ihmiset jotka tällaista levittelette ja muokkaatte sanomisia, te olette itse levittämässä pelkoa ja lietsotte ihmisiä ahdistustiloihin. Pyytäisin, että lopettaisitte tällaisen, Tynkkynen vetosi puhujapöntöstä.

Hän opasti seuraajiaan samalla kertoen, että kaikki eduskunnan täysistunnot näkyvät eduskunnan verkkosivuilla ja Yle Areenassa.

– Jos ei ole lähetys päällä, niin silloin täällä ei ole istuntoa. Toivoisin, että kaiken disinformaation tähän liittyen te ihmiset voisitte lopettaa.

Työterveyden koronarokotuskorvauksen korotus etenee

Eduskunta antoi laajan tuen hallituksen esitykselle korottaa työterveyshuollon korvausta koronarokotuksista. Sairausvakuutuslain muutos oli tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa.

Eduskunta keskeytti asian kiireellisyyden vuoksi istuntotaukonsa ja kokoontuu täysistuntoon seuraavan kerran perjantaina, jolloin esitys hyväksytään lopullisesti.

Korvauksen korotus kymmenestä eurosta kuuteentoista euroon astuu voimaan takautuvasti vuodenvaihteesta.

Monet opposition edustajat antoivat esitykselle tukensa mutta huomauttivat, että asia olisi voitu tuoda eduskunnan päätettäväksi jo viime vuoden puolella.

Kokoomuksen Mia Laiho huomautti, että kokoomus oli esittänyt korvauksen nostamista jo viime keväänä.

– Mutta pääasia, että se on nyt täällä, hän sanoi.

