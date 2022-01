Someron valtuusto haluaa Solun myyntiin – nuorisotoimelle, starttipajalle ja kudontapiirille etsitään toiset tilat

Someron kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että urheilukentän huoltotilojen tekeminen entisiin lukion väliaikaistiloihin keskeytetään. Syynä on se, että huoltotilojen tekeminen Soluun ylittäisi selvästi kaupunginvaltuuston hankkeelle myöntämät määrärahat. Hankkeesta saatiin jokin aika sitten tarjoukset.

Valtuusto päätti samalla, että Solun myyntiprosessi tullaan käynnistämään myöhemmin, kun nykyisille toimijoille on löydetty uudet tilat. Tämän kannanoton lisääminen päätökseen oli jakanut jo kaupunginhallitusta ja näin kävi myös valtuustossa.

Valtuusto hyväksyi kannan äänin 21–14. Kokoomus, SDP, vasemmistoliitto, perussuomalaiset ja vihreät kannattivat lisäystä. Keskusta, kristillisdemokraatit ja kokoomuksen Kati Fonsell-Laurila eivät olisi tässä vaiheessa halunneet ottaa kantaa Solun myyntiin.

Keskustan Riitta Ryhtä avasi keskustelun.

– Harmi, että huoltotilahanke joudutaan keskeyttämään. Samalla menetämme sille myönnetyn valtionavun.

Ryhtä katsoi, että myyntipäätöksen tekeminen Solusta on ennenaikaista.

– Meillä ei ole mitään arviota tulevista kiinteistökustannuksista. Solussa on sivistystoimen toimintoja, joille ei ole korvaavia tiloja. Korvaavien tilojen löytyminen voi tulla huomattavasti Solua kalliimmaksi, Ryhtä totesi.

Jaana Kyyrä (kesk.) tuki Ryhtää.

– Solussa on nuorisotilat, starttipaja ja kansalaisopiston kutojat. Ei ole mitään tietoa siitä, missä nämä voisivat toimia jatkossa. Myyntipäätös vesittää myös suunnitelman urheilukentän huoltotilan tekemisestä Soluun. Myöskään huoltotiloille ei ole korvaavaa vaihtoehtoa, Kyyrä sanoi.

Kokoomuksen Martina Ramsay kyseli, eikö kangaspuut mahdu kaupungintalon alakertaan, jossa ne olivat ennen Solua.

– Nuorisotilat voidaan viedä takaisin Jukolaan. Starttipajalle löytyy varmasti jostain tila.

Jutta Varjus (kok,) komppasi Ramsayta.

– Jukola on nuorisotilaksi rakennettu ja sen yläkerran iso sali ei ole käytössä. Lisäksi sen viereen on suunniteltu muun muassa skeittiparkkia. Ecotekolan tekstiilipuoli muutti Jukolaan Jaatilan hallista, josta löytyy tiloja. Nuppulinnan iso sali ei ole vakinaisessa käytössä. Kaupungilla on tiloja, kunhan niiden käyttöä järkeistetään, Varjus totesi.

Perusturvajohtaja Marjaana Sorokin kertoi, että Jukolan tilat ovat kokonaan perusturvan käytössä.

– Siellä on Ecotekolan työpajan tekstiilipuoli ja myymälä sekä A-klinikan tilat. Mielenterveysyksikkö muutti sinne juuri, mikä on ollut hyvä ratkaisu: sijainti on hyvä ja yhteistyö Ecotekolan kanssa toimii hyvin, Sorokin totesi.

Laura Nuotio (kok.) muistutti, että tilaa löytyy myös Jonkkalasta, jossa toimii nyt terveyskeskuksen koronavastaanotto.

Minna Kotti korosti, että nuorisotoimella on toimintaa myös päivisin. Sorokin taas kertoi Jonkkalan sopivan huonosti mielenterveystoimistolle.

– Sokkeloinen talo on työ- ja asiakasturvallisuuden puolesta hankala tila.

Matias Mäkinen (ps,) huomautti, että valtuusto ei ole lyömässä lukkoon myyntipäivää.

– Solua ei myydä ennenkuin löydetään korvaavat tilat, joiden kustannukset liikkuvat samoissa luvuissa Solun kanssa.

Varjus toivoi kaupungin peruvan hakemuksen, jolla se sai aiemmin Solulle pysyvän rakennusluvan. Ympäristölautakunnan joulukuussa äänin 5–4 myöntämä lupa koskee huoltotilojen tekemistä Soluun.

– Lupa on ongelmallinen ja esimerkkitapaus, Varjus sanoi.

Kentän pukutilojen valmistelu jatkuu

SSS

Tekninen toimi alkaa valmistella uutta suunnitelmaa siitä, mistä Someron urheilukentälle saadaan uudet puku- ja pesutilat. Kaupunginvaltuusto totesi Solu-pykälän yhteydessä, että kentän huoltotilojen valmistelu ja toteutus jatkuvat hallintosäännön mukaisesti kaupungin muissa toimielimissä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.) pyysi toimintaohjeita jatkoa varten.

– Viime syksynä päätimme kaupunginhallituksessa Solun myynnistä ja siitä, että haetaan huoltotiloille muita ratkaisuja, mutta se ei käynyt silloin. Miten nyt jatketaan, Varjus tiedusteli.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen vastasi Varjukselle, että uusien huoltotilojen suunnittelu etenee samalla tavalla kuin muidenkin hankkeiden valmistelu.

– Tekninen lautakunta vie uutta suunnittelua eteenpäin. Huoltorakennukselle on olemassa valtuuston myöntämä määräraha, jonka puitteissa tekninen lautakunta voi toimia. Nyt pitää selvittää, voidaanko huoltotilat toteuttaa huomattavasti aiemmin ajateltua pienemmässä mittakaavassa, Suikkanen huomautti.

Valtuuston myöntämän määrärahan ehtona on myös valtionavun saaminen.

Suikkanen palasi myös viime syyskuun tapahtumiin. Kaupunginhallitus käsitteli tuolloin Suikkasen esityksestä Solun myyntiä koskevan asian uudelleen ja teki siitä esityksen kaupunginvaltuustolle.

– Tarve valtuuston käsittelylle tuli syksyllä siitä, että valtuusto oli määrärahoista päättäessään käsitellyt myös sitä, miten urheilukentän peruskorjaus toteutetaan, Suikkanen korosti.

Valtuusto hylkäsi lokakuussa tiukan äänestyksen jälkeen esityksen Solun myynnistä ja kentän peruskorjauksen uudesta suunnittelusta.

Varjus toivoi, että urheilukentän kenttäosan korjaaminen saataisiin nopeasti eteenpäin. Valtuusto päätti joulukuussa, että kenttäalue suunnitellaan uudelleen niin, että sen koko ja juoksuratojen määrä pysyvät nykyisellään.

– Kaarteissa tartanin osat lentelevät, Varjus huomautti.