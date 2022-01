SSS:n kannatusmittaus: Kokoomuksesta uuden aluevaltuuston suurin ryhmä

Kokoomuksesta tulee tammikuussa valittavan aluevaltuuston suurin ryhmä Varsinais-Suomessa. Tällaisen tuloksen antaa Salon Seudun Sanomien ja Turun Sanomien teettämä kannatusmittaus.

Taloustutkimuksen tekemässä mittauksessa kantansa ilmaisseista 25,5 prosenttia aikoo äänestää kokoomusta.

Kokoomus ja RKP ovat vaaliliitossa, ja niiden yhteinen lista saisi äänistä 30,1 prosenttia. Sillä tuloksella vaaliliiton paikkamäärä valtuustossa olisi 25. Vaaliliitto on tekninen, ja aluevaltuustossa puolueet tulevat toimimaan omina ryhminään. RKP:lle kannatusmittaus antaa tuloksen, joka toisi vaaliliitossa muutaman valtuustopaikan.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valtuustoon tulee kaikkiaan 79 jäsentä. Ehdokkaita vaaleissa on 742.

Toiseksi suurin kannatus aluevaaleissa on SDP:llä, joka saisi 18 prosenttia äänistä. Kun prosentit muutetaan d’Hondtin menetelmällä valtuustopaikoiksi, niitä kertyy 15.

Perussuomalaiset on nousemassa aluevaltuuston kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi 13,7 prosentin ääniosuudella ja 11 paikalla.

Keskusta ja vasemmistoliitto ovat tasoissa yhdeksällä paikalla, vaikka keskustan kannatus on hieman vasemmistoliittoa suurempia. Vihreät on saamassa kahdeksan paikkaa kymmenen prosentin kannatuksella.

Valtuustoon on kannatusmittauksen mukaan tulossa myös kaksi yhden hengen ryhmää, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin.

Kannatusmittauksessa ryhmää ”muut” ilmoitti äänestävänsä 2,4 prosenttia kantansa ilmaisseista. Ryhmän sisällä mikään puolue tai lista ei saanut niin paljon kannatusta, että sillä saisi paikan aluevaltuustosta.

Aluevaaleissa vaalipiirinä on koko maakunta niin kuin eduskuntavaaleissakin.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa perussuomalaiset oli suurin 19,1 prosentin kannatuksella. Kokoomus jäin niukasti toiseksi 18,9 prosentilla. SDP oli kolmas. Se sai 17,8 prosenttia annetuista äänistä.

SDP kannatus näyttäisi olevan aluevaaleissa eduskuntavaalien luokkaa. Kokoomus sen sijaan olisi eduskuntavaaleihin verrattuna selvä voittaja ja perussuomalaiset häviäjä.

Keskustan ja vasemmistoliiton kannatus on mittauksen mukaan hieman eduskuntavaalituloksen alle. Vihreiden kannatus kasvaisi hieman.

Kannatusmittauksen mukaan moni äänestäjä miettii vielä kantaansa tai äänestämistään ylipäätään. Lähes 25 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi.

Epävarmimpia ovat 25–34- ja 50–64-vuotiaat, ja varmimpia kannastaan ovat 65-vuotta täyttäneet. Heidän keskuudessaan kokoomus on suosituin puolue.

Naiset vastasivat ”en osaa sanoa” useammin kuin miehet.

Puolueista perussuomalaiset on selvimmin miesten suosikki ja vihreät naisten. Kokoomuksen kannattajista selvästi suurempi osa on miehiä kuin naisia.

Vertailuksi aluevaalikannalle mittauksessa kysyttiin myös, mitä puoluetta vastaajat olivat äänestäneet viime kesän kuntavaaleissa. Kokoomusta aluevaaleissa kannattavista yli 90 prosenttia äänesti kokoomusta myös kuntavaaleissa. Demareilla, vasemmistoliitolla ja vihreillä vastaava luku oli yli 80 prosenttia.

Aluevaalien lisäksi Taloustutkimus kysyi, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt.

Kokoomus on tässäkin selvä ykkönen 25,4 prosentin kannatuksella. SDP on toinen 18,2 prosentilla ja perussuomalaiset kolmas 15,6 prosentilla. Vasemmistoliiton, vihreiden ja keskustan kannatus on 10 prosentin kahta puolta.

Kärjen järjestys on sama kuin perjantaina julkaistussa Ylen valtakunnallisessa puoluekannatusmittauksessa.

Kannatusmittaus

Näin tutkimus tehtiin

Taloustutkimus haastatteli 1002:ta henkilöä 27.12.2021–6.1.2022.

Tutkimus tehtiin puhelinhaastattelujen ja internetpaneelin yhdistelmänä.

Tutkimuksessa kysyttiin: jos aluevaalit olisivat nyt, minkä puolueen tai muun ryhmittymän edustajaa äänestäisit?

Vastaajat edustavat Varsinais-Suomen äänestysikäistä väestöä, ja virhemarginaali on noin 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Aluevaalien kannatusarvio on painotettu kesän 2021 kuntavaalien tuloksen mukaan, minkä ansiosta tulokset ovat tarkempia kuin pelkkä virhemarginaali antaa ymmärtää.

Aluevaalit

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona