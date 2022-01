Stoltenberg kertoi kutsuneensa Venäjän uusiin neuvotteluihin Naton kanssa

Sotilasliitto Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina kutsuneensa Venäjän ja Nato-liittolaiset uusiin keskinäisiin keskusteluihin. Niissä on tarkoitus lieventää uhkaa Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä Ukrainaan.

Stoltenbergin mukaan keskustelut käydään ”lähitulevaisuudessa” ja niiden tarkoituksena on tuoda esiin Naton huolia, mutta kuunnella myös Venäjän kantoja niin, että löytyy keino estää sotilaallinen hyökkäys Ukrainaan.

Itä-Euroopan turvallisuustilanteesta ja Ukrainasta keskusteltiin viimeksi Naton ja Venäjän välisen neuvoston kokouksessa viime viikon keskiviikkona. Tätä ennen neuvosto oli kokoontunut edellisen kerran vuonna 2019.

Stoltenbergin mukaan Nato oli jo viime viikolla valmis jatkamaan keskusteluja, mutta venäläiset eivät löytäneet yksimielisyyttä uutta tapaamista koskevasta ehdotuksesta.

Stoltenbergin mukaan Nato on valmis kuuntelemaan Venäjän näkökantoja, mutta se ei ole valmis tekemään kompromisseja periaatteistaan, joihin kuuluu kyky puolustaa liittolaisiaan.

– Lähetämme Venäjälle erittäin selvän viestin: jos se jälleen kerran päättää käyttää voimaa Ukrainaa vastaan, se tulee Venäjälle kalliiksi taloudellisten ja poliittisten pakotteiden kautta. Nato-liittolaiset tarjoavat myös tukea Ukrainalle.

Stoltenberg korosti kuitenkin, että silloin kun jännitteet ovat korkealla, vuoropuhelusta tulee entistä tärkeämpää. Stoltenbergin mukaan Nato tulee tekemään kaiken voitavansa, jotta tilanteeseen löytyisi poliittinen ratkaisu.

STT

