Sunnuntaille luvataan pakkaskeliä suureen osaan maata

Sunnuntaille luvataan kylmää säätä suureen osaan maata. Vain etelässä pakkaslukemat jäävät 3-10 pakkasasteen välille, muutoin pakkanen paukkuu tätä kireämpänä.

Satakunnassa ja Pirkanmaalla pakkasta on noin kymmenen asteen verran, muualla Suomessa pakkasta on 15-30 astetta. Lappiin luvataan kireimmillään 30:tä pakkasastetta, joskin aivan päälaella on lauhempaa.

Etelä-Suomessa sataa sunnuntaina hieman lunta ja sää on pilvinen. Lounaassa voi tulla jäätävää tihkua. Maan keski- ja pohjoisosassa pilvipeite paikoin rakoilee, ja varsinkin Lapissa on osaksi selkeää.

Etelä-Suomen alueella on aamuseitsemään asti voimassa kelivaroitus lumisateen ja sään lauhtumisen vuoksi.

STT

Kuvat: