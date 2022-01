Suomalaiselokuva Hytti nro 6 jäi ilman Golden Globe -palkintoa – voiton vei japanilaiselokuva Drive My Car

Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6 ei saanut Golden Globe -palkintoa. Elokuva oli ehdolla parhaan ei-englanninkielisen elokuvan palkintoon.

Elokuva perustuu Rosa Liksomin samannimiseen Finlandia-palkittuun romaaniin, ja se kertoo suomalaisen opiskelijan ja venäläisen kaivosmiehen kohtaamisesta junamatkalla.

Kategoriassa voiton vei sen sijaan japanilaiselokuva Drive My Car, jonka on ohjannut Ryusuke Hamaguchi.

Golden Globe -gaalassa Hollywood Foreign Press Associationin jäsenet valitsevat ja palkitsevat elokuva- ja televisioalan vuoden 2021 parhaat suoritukset.

Tänä vuonna gaala on yksityistilaisuus, eikä sitä striimattu suorana.

The Power of the Dog paras draamaelokuva

Parhaan draamaelokuvan Golden Globe -palkinnon sai uusseelantilaisohjaaja Jane Campionin ohjaama The Power of the Dog. Uutistoimisto AFP:n mukaan Campionin lännenelokuva on vasta toinen naisen ohjaama elokuva, joka on voittanut parhaan draaman palkinnon.

Campion sai myös parhaan ohjaajan palkinnon. Hän on järjestyksessään kolmas parhaana ohjaajana Golden Globe -palkittu nainen.

Edellisen kerran naisohjaaja voitti parhaan draamaelokuvan palkinnon vuosi sitten, kun Nomadlandin ohjannut Chloe Zhao vei palkinnon kotiin. Ensimmäisen kerran naisohjaaja voitti 1980-luvulla, kun Barbra Streisand palkittiin Jentl-elokuvasta.

STT

