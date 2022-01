Suomalaiselokuva Tytöt tytöt tytöt on voittanut yleisöpalkinnon Sundancen elokuvajuhlilla – kilpasarjassa ei ole aiemmin ollut pitkää fiktioelokuvaa Suomesta

Suomalaiselokuva Tytöt tytöt tytöt on voittanut yleisöpalkinnon Sundancen elokuvajuhlien kansainvälisessä kilpasarjassa Yhdysvalloissa. Palkinto julkistettiin elokuvajuhlien Twitter-tilillä Suomen aikaa lauantaiyönä.

Alli Haapasalon ohjaama elokuva valittiin kansainväliseen kilpasarjaan, joka on Sundancen tärkeimpiä esityssarjoja. Sarjan pääpalkinto meni bolivialaisen Alejandro Loayza Grisin elokuvalle Utama.

Sundance on Yhdysvaltojen merkittävin elokuvafestivaali sekä Pohjois-Amerikan tärkein Toronton elokuvajuhlien rinnalla. Sundancen kilpasarjassa ei ole aiemmin ollut pitkää fiktioelokuvaa Suomesta.

– En voisi olla iloisempi ja ylpeämpi saadessani palkinnon teiltä (yleisöltä), Haapasalo sanoi Sundancen Twitter-tilillä julkaistussa kiitospuheessaan.

Haapasalo kehotti puheessaan kaikkia maailman tyttöjä jatkossakin elämään omannäköistä elämäänsä omilla ehdoillaan.

Tytöt tytöt tytöt tulee Suomen ensi-iltaan huhtikuussa. Elokuvassa seurataan kolmen erilaisen teini-ikäisen tytön tutustumista, ensirakkautta ja omien tunteiden etsintää.

Elokuvan on käsikirjoittanut Daniela Hakulinen ja Ilona Ahti, ja sen pääosia esittävät Linnea Leino, Aamu Milonoff ja Eleonoora Kauhanen.

Yhteensä kolme suomalaiselokuvaa mukana

Koronatilanteen takia kokonaan virtuaalisesti järjestetyillä Sundancen elokuvajuhlilla oli mukana myös kaksi muuta suomalaiselokuvaa.

Kauhuun ja fantasiaan keskittyneessä Midnight-esityssarjassa esitettiin Hanna Bergholmin ohjaama Pahanhautoja. Se tulee Suomessa ensi-iltaan helmikuussa.

Lisäksi kansainvälisessä dokumenttisarjassa kisasi suomalaistuotantoinen The Mission, joka ei kuitenkaan voittanut palkintoja. Tania Andersonin elokuva seuraa pohjoisamerikkalaisia mormonilähetyssaarnaajia Suomessa. Dokumentti tulee Suomessa ensi-iltaan tämän vuoden aikana.

Saara-Miira Kokkonen

STT

