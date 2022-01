Suomessa on raportoitu lähes 8 400 uutta koronatartuntaa, kertoo THL

Suomessa on raportoitu lähes 8 400 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viime viikon aikana on raportoitu noin 113 000 tartuntaa, mikä on melkein 47 000 enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuusluku on noin 2 000 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli noin 1 200.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koko koronavirusepidemian aikana melkein 408 000 tautitapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu yksi. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 762 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, THL kertoo.

Suomessa on sairaalahoidossa koronan vuoksi tällä hetkellä 718 ihmistä, joista 64 on tehohoidossa. Sairaalahoidossa on 37 ihmistä enemmän kuin maanantaina, jolloin luvut viimeksi päivitettiin. Tehohoidossa olevien määrä on maanantaista kasvanut kahdella.

Kaksi miljoonaa on saanut kolmannen rokoteannoksen

Koronarokotteen kolmannen annoksen on Suomessa ottanut nyt kaksi miljoonaa ihmistä eli yli 42 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä.

Kaksi rokotetta on puolestaan saanut noin neljä miljoonaa ihmistä eli melkein 85 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Vähintään yhden rokotteen taas on ottanut melkein 4,3 miljoonaa suomalaista, mikä tarkoittaa yli 88:aa prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Avi määräsi tiloja suljettavaksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella suljetaan tiloja perjantaista alkaen kahdeksi viikoksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) teki tätä koskevan päätöksen keskiviikkona.

Määräys sulkee yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- ja osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat. Sulkeminen koskee joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettäviä sisätiloja, tanssipaikkoja sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettäviä tiloja.

Rajoituksen alaisia tiloja voidaan käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattuun harrastustoimintaan. Suljettuja tiloja voi käyttää myös muun muassa lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Avin päätös ei koske muun muassa kuntosaleja, uimahallien allastiloja sekä niiden välittömässä yhteydessä olevia pukuhuonetiloja eikä sisäleikkipuistoja.

STT

