Suomessa raportoitu yli 10 700 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu tänään 10 747 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana on raportoitu 112 582 tartuntaa, mikä on 33 324 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana. Osa kotitesteissä löytyvistä tartunnoista jää puuttumaan virallisista luvuista.

Kahden viime viikon aikana raportoitujen tapausten ilmaantuvuusluku on hieman alle 2 069 sataatuhatta asukasta kohti. Aiemmalla kahden viikon jaksolla luku oli noin 1 457. Luvut ovat pyöristettyjä.

Kaikkiaan Suomessa on todettu koronavirusepidemian aikana 426 826 tartuntatapausta.

Uusia covid-19-tautiin liittyviä kuolemantapauksia on vahvistettu 25. Kaikkiaan Suomessa on raportoitu tähän mennessä 1 815 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, THL kertoo.

Suomessa on sairaalahoidossa koronan vuoksi tällä hetkellä 665 ihmistä, joista 62 on tehohoidossa.

STT

Kuvat: