Suoratoistopalvelujen suosio kasvaa – alle 45-vuotiaat katsovat nettitelevisiota jo enemmän kuin perinteistä

Suomalaiset lisäsivät television suoratoistopalveluiden käyttöä viime vuonna, ja alle 45-vuotiaiden keskuudessa suoratoistopalvelut ohittivat jo perinteisen lineaarisen television katselun. Tämä ilmenee Traficomin teettämästä selvityksestä. Televisiosisältöjen katseluosuuksia on tarkasteltu tiettyinä mittausaikoina joulukuusta 2014 lokakuuhun 2021.

Vielä viime keväänä kokonaiskatseluaika jakautui tasaisesti, mutta lokakuussa perinteisen television osuus jäi 46 prosenttiin. Areenan tai Netflixin kaltaisten suoratoistopalveluiden katselun osuus nousi 54 prosenttiin.

Muutos katselutottumuksissa on ollut ripeää, sillä vuonna 2014 alle 45-vuotiaiden keskuudessa nettikatselun osuus oli 22 prosenttia. Asiaan on vaikuttanut osaltaan se, että suoratoistopalveluja on tarjolla entistä laajemmin.

Yli 45-vuotiaat omaksuvat hitaammin suoratoistopalvelut

Koko väestön tasolla muutos on hitaampaa. Perinteisen television katselun osuus 45 vuotta täyttäneiden keskuudessa on pienentynyt 96 prosentista 88 prosenttiin. Vastaavasti 45 vuotta täyttäneillä suoratoistopalvelujen katseluosuus oli viime vuoden lokakuussa noussut neljästä prosentista 12 prosenttiin.

Traficom arvioi, että vanhemmissakin ikäryhmissä suoratoistopalvelujen katselu lisääntyy. Lähes kaikki uudet myynnissä olevat televisiot ovat nykyisin älytelevisioita, joilla voi katsoa myös nettitelevisiota.

Suomen viestintäverkkojen laajuus nopeuttaa sekin osaltaan kehitystä. Vuoden 2021 alussa nopean yhteyden mahdollistava kiinteä laajakaistaverkko oli saatavilla noin 65 prosentilla suomalaisista. Nettitelevision katsomista helpottavan valokuituverkon saatavuuden piirissä oli 40 prosenttia väestöstä.

Finnpanel Oy on käyttänyt selvityksessä tutkimusaineistojaan TV-mittaritutkimuksesta, TotalTV-tutkimuksesta ja Kansallisesta radiotutkimuksesta.

Kyösti Suolanen

STT

