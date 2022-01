Swedbankin entiselle toimitusjohtajalle talousrikossyytteet, epäillään Viron-yksikössa tapahtuneen rahanpesun peittelystä

Ruotsalaisen Swedbankin entinen toimitusjohtaja Birgitte Bonnesen on saanut rikossyytteet maan talousrikosviranomaiselta. Bonnesenia epäillään törkeästä petoksesta ja törkeästä arvopaperimarkkinarikoksesta.

Syyttäjän mukaan Bonnesen yritti peitellä pankin Viron-toiminnassa tapahtunutta epäiltyä rahanpesua. Syyttäjä Thomas Langrotin mukaan Bonnesen levitti vuosina 2018 ja 2019 väärää tietoa pankin toimista rahanpesun torjumiseksi.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT paljasti rahanpesuvyyhdin alkuvuodesta 2019, minkä jälkeen Bonnesen sai potkut. Hänen epäillään kertoneen SVT:n Uppdrag Granskning -ohjelmassa tulevista paljastuksista etukäteen pankin suurimmille omistajille.

Bonnesenin asianajaja Per E Samuelson sanoo uutistoimisto TT:lle, että Bonnesen ei ole syyllistynyt törkeään petokseen tai sisäpiiritiedon paljastamiseen. Hän ei kuitenkaan halunnut kommentoida syytteitä tarkemmin ennen kuin on ehtinyt perehtyä niihin.

SVT:n ohjelman mukaan Swedbank on ollut mukana noin 40 miljardin kruunun (4 miljardin euron) rahanpesussa Baltiassa vuosina 2007-2015. Jupakka kytkeytyy Danske Bankin Viron-yksikön vielä mittavampaan rahanpesuskandaaliin.

Swedbankin rahanpesujupakka on ollut myös Ruotsin finanssivalvonnan tutkittavana.

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/fore-detta-bank-vd-atalas-for-grov-ekonomisk-brottslighet/

https://www.svt.se/special/swedbank/

STT

