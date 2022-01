Syyttäjät vaativat rangaistuksia kymmenelle Nokian Renkaiden pörssirikoksista syytetylle – rikosepäilyt liittyvät testivilppiin, jossa yhtiö toimitti lehtien testeihin erikseen valmistettuja renkaita

Syyttäjät vaativat kymmenelle ihmiselle rangaistuksia Nokian Renkaisiin liittyvistä epäillyistä pörssirikoksista. Nokian Renkaille syyttäjät vaativat maksettavaksi jopa 850 000 euron yhteisösakkoa.

Syytteet koskevat törkeitä sisäpiirintiedon väärinkäyttöjä, yhtä perusmuotoista sisäpiirintiedon väärinkäyttöä ja arvopaperimarkkinoita koskevaa tiedottamisrikosta.

Asian käsittely alkoi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Syytteet liittyvät Nokian Renkaiden valmistamiin renkaisiin ja lehdissä julkaistuihin rengastesteihin. Yhtiö kärähti vuonna 2016 siitä, että se oli toimittanut lehtien rengastesteihin erikseen testejä varten valmistettuja renkaita.

Syyttäjät: Toimitusjohtaja oli tietoinen testimanipulaatiosta

Syyttäjien haastehakemuksen mukaan Nokian Renkaiden hallitus päätti lokakuun lopulla vuonna 2015 selvittää renkaiden lehtitestauksiin liittyviä vilpillisiä käytäntöjä. Päätös tehtiin syyttäjien mukaan sen jälkeen, kun hallitus ja toimitusjohtaja saivat tietää yhtiön ulkopuolella olevista dokumenteista, joiden mukaan lehtitestauksiin toimitettuja renkaita oli manipuloitu ja paranneltu testejä varten. Vastaavia renkaita ei saanut rengasliikkeistä.

– Toimitusjohtaja on alkanut valmistella yhtiön omaa ulostuloa testimanipulaatiosta lokakuun lopusta 2015 alkaen ja sisäisen tarkastuksen tarkastuksen valmistuttua marraskuussa 2015 on laadittu uusi testirengaspolitiikka, joka kieltää erityisesti testejä varten tehtyjen renkaiden suunnittelun ja valmistuksen, kirjoittavat syyttäjät haastehakemuksessaan.

Tiedottamisrikoksesta syytteessä ovat vuosina 2015-2016 yhtiön toimitusjohtajana työskennellyt Ari Lehtoranta sekä viisi silloisen hallituksen jäsentä. Heistä kaksi on yhä hallituksessa.

Lehtoranta toimi syytteen noston aikaan Caverionin toimitusjohtajana, mutta on sittemmin jättänyt kyseisen tehtävän.

Optioiden myynnillä kymmenientuhansien eurojen hyödyt

Sisäpiirintiedon väärinkäytöistä on syytteessä neljä ihmistä, jotka työskentelivät Nokian Renkaiden palveluksessa vuonna 2015. Kolme heistä oli yhtiön silloisessa johtoryhmässä.

Kahta entistä johtoryhmässä ollutta ja yhtä muuta yhtiön palveluksessa ollutta syytetään törkeästä sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Syyttäjien mukaan he möivät marraskuussa 2015 Nokian Renkaiden optio-oikeuksia saaden kukin ainakin noin 15 000-24 600 euron arvosta perusteetonta hyötyä.

– Sisäpiirintietona on pidettävä (syytettyjen) tietoisuutta yhtiön vilpillisestä menettelystä renkaiden lehtitesteissä ja mahdollisesta ulkopuolisesta uhasta, että asia paljastuu julkisuudessa, sekä edellä sanotusta johtuen suunnitellusta yhtiön omasta julkitulosta kyseisessä asiassa, kirjoitetaan haastehakemuksessa.

Kolmatta tuolloin johtoryhmään kuulunutta syytetään perusmuotoisesta sisäpiirintiedon väärinkäytöstä. Syyttäjien mukaan hän myi niin ikään marraskuussa 2015 yhtiön optio-oikeuksia saaden 3 000 euron hyödyn.

Syyttäjien mukaan neljä syytettyä myivät optioita yhteensä runsaan 107 000 euron arvosta.

STT ei saanut tiistaina virka-ajan puitteissa syytettyjen kirjallisia ennakkovastauksia, joista ilmenisi heidän kantansa syytteisiin. Toissa vuonna Nokian Renkaat kertoi tiedotteessaan, että kaikki syytteen saaneet kiistävät syyllistyneensä rikokseen.

Henrietta Nyberg

STT

