Oikeaoppinen toteamus näiden aikojen urheilutapahtumiin lienee seuraava: lentopallon naisten Suomen cupin lopputurnaus pystytään perjantain alkuillan tietojen perusteella pelaamaan lauantaina ja sunnuntaina. Ja pystytään vieläpä niin, että välieräjoukkueet ovat ne, joiksi ne pelaamalla määräytyivät.

Tampereella, Kauppi Sports Centerissä ovat siis kohtaamassa lauantaina kello 12 Pölkky Kuusamo ja Hämeenlinnan Lentopallokerho. Kello 15 on määritelty alkamaan LP Kangasalan ja LP Viestin otatus.

Salolaisittain epävarmuus kohdistui lähinnä siihen, että LP Viesti ehtii Turkista takaisin ajoissa. Näin tapahtui perjantaina iltapäivällä, joten joukkue pääsee tekemään lauantaina ottelupalaverin ja suuntaamaan sen jälkeen Pirkanmaalle.

Kapteeni, keskipelaaja Anna Czakan on toipunut sairastelustaan. Näin joukkueen poissaolijat ovat rajoittumassa passari Viktoriia Tuchashviliin ja läpi kauden loukkaantumisiaan poteneisiin Nea Haataiseen ja Arita Ternavaan.

LP Viestillä on tältä kaudelta jo varsin paljon kokemusta pelaamisesta Kangasalaa vastaan ilman mainittua kolmikkoa. Syyskuun lopussa Kangasala voitti kotiottelunsa 3–1, ja viime viikon keskiviikkona Tuchashvili loukkaantui neljännessä erässä.

Salolaiset pystyivät venyttämään sen pelin viidenteen erään, jonka Kangasala kuitenkin voitti. Marraskuussa LP Viesti oli puolestaan parempi Salohallissa lukemin 3–1.

LP Viesti on reissannut viimeisimmän viikon aikana Rovaniemeltä Kuusamon ja Oulun kautta Istanbuliin, ja lauantaina on siis ohjelmassa Tampereen keikka. Kangasalan kävi puolestaan sunnuntaina Nurmossa, mutta muilta osin (lyhyen matkan) vierasotteluita on joulukuun ensimmäisen päivän jälkeen takana vain kolme.

Pelillisesti Viestillä on mahdollisuus haastaa tälläkin kokoonpanolla vastustajansa tasaiseen otteluun. Matkustusrasituksen mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta ottelun aikana. Joukkue lähti istanbulilaisesta hotellista perjantaiaamuna kello 4, joten optimaalisia yöunia ei VakifBank-ottelun jälkeen ollut tarjolla.

Jos jonkun palloilujoukkueen tilannetta voi käyttää synonyyminä sanalle arvoitus, on kyseinen joukkue juuri nyt Hämeenlinnan Lentopallokerho.

Sen aloitusseitsikkoon piti ennen kautta kuulua pelinumerojärjestyksessä Michaela Madsen, Daniela Öhman, Aleksandra Cveticanin, Yasmine Madsen, Emilia Joensalo, Jelena Oluic ja Dana Schmit. Päävalmentajan pestiä oli tarkoitus hoitaa tuttuun tapaan Matteo Pentassuglia.

Kalenterimerkintöjä kauden varrelta (päivämäärät niitä, jolloin seura on tiedottanut tilanteesta):

28.9. LP Viestissä muutama vuosi sitten pelannut Vera Klimovich siirtyi Lentiskerhoon.

9.10. Keskipelaaja Öhman sai unelmasopimuksen Italian pääsarjaan.

24.10. Päävalmentaja Pentassuglia veti pelillisesti heikosta alkukaudesta omat johtopäätöksensä. Tilalle tuli Giovanni Torchio.

2.11. Passari Schmit lähti kotimaahansa Itävaltaan toipumaan loukkaantumisesta.

15.11. Serbialaiset yleispelaajat Cveticanin ja Oluic lähtivät joukkueesta.

20.11. Michaela Madsen loukkasi polvensa Salohallissa pelatussa liigaottelussa LP Viestiä vastaan.

Näin jäljellä tuosta ajatellusta aloitusseitsikosta on kaksi pelaajaa. Hakkuri Yasmine Madsen on ollut tässä turbulenssissa ainoa jatkuvasti isossa roolissa pelannut. Joensalo on jakanut liberovastuuta Rita Timosen kanssa.

Lentopallokerhon torstaisen Facebook-päivityksen sanavalinnat ovat mielenkiintoisia:

– Nyt vihdoin ja viimein syksyn kaikki virheet on käsitelty, todettu ja mietitty. Lähes koko joukkueen ns. avainpelaajat, valmentajia myöten, jotka heittivät pyyhkeen kehään on vaihtunut. Nyt viimeinkin voimme aloittaa kauden puhtaalta pöydältä.

Kaiken muun sekavuuden keskelle tuli koronavirus. Sen seurauksena Lentopallokerho on pelannut ottelun viimeksi 15. joulukuuta.

Lisää kalenterimerkintöjä:

26.11. Uusi hankinta, yleispelaaja Nayara Ferreira saapui.

29.12. Uusi hankinta, kokenut laitapelaaja Maja Burazer saapui.

20.1. Uusi hankinta, kokenut yleispelaaja Natasa Severika saapui.

Kahdeksikko Burazer–Ferreira–Klimovich–Severika–Y. Madsen–Bettina Yli-Sissala– Jenna Ylivainio–Joensalo/Timonen on uskottava pelaamaan onnistuessaan Mestaruusliigan mitalista kärkikolmikon kovuudesta huolimatta.

Se onkin sitten kokonaan toinen tarina, mitä tapahtuu käytännössä, kun nämä urheilijat kokeilevat taitojaan lauantaina puoliltapäivin vakuuttavassa vireessä ollutta Pölkkyä vastaan. Pölkkyä, joka on saanut latautua näihin peleihin yli kuukauden ajan sikäli, että viimeisin vierasottelu pelattiin 18. joulukuuta.