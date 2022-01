Tänään julkistetaan Suomen euroviisuedustajan paikasta kisaavat – UMK:ssa mukana seitsemän artistia

Tänään julkistetaan Uuden musiikin kilpailun kisaajat, joiden joukosta valitaan Suomen seuraava euroviisuedustaja. Ehdokkaat julkistetaan kello 13 julkistusfilmillä Yle Areenassa.

UMK:n finaalissa on seitsemän artistia tai yhtyettä, jotka ovat sekä nousevia nuoria tekijöitä että suomalaisia legendoja. Finaaliin valittavista kappaleista ja artisteista on päättänyt musiikin ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati.

Finalistien kilpailukappaleet julkaistaan yksi kerrallaan joka arkipäivä puolenyön jälkeen huomisesta alkaen.

Järjestyksessään 11:s Uuden musiikin kilpailu järjestetään Turun Logomossa 26. helmikuuta. UMK-show esitetään suorana Ylen kanavilla.

UMK on Ylen järjestämä kaikille musiikintekijöille avoin kilpailu.

Viime vuonna UMK:n voitti oululaislähtöinen Blind Channel kappaleellaan Dark Side. Bändi sijoittui Euroviisuissa kuudenneksi, mikä oli Suomen paras sijoitus sitten Lordin viisuvoiton vuonna 2006. Yhtye sai kaikkiaan neljänneksi eniten yleisöääniä finaalissa.

Euroviisut järjestetään toukokuussa Italian Torinossa.

Italia sai isännöintivastuun voitettuaan viisut viime vuonna Hollannin Rotterdamissa. Italiaa edusti rockyhtye Måneskin kappaleella Zitti e Buoni.

https://areena.yle.fi/tv/ohjelmat/57-jW13z0rXB?t=kilpailu-2021

Saara-Miira Kokkonen

STT

Kuvat: