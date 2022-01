Tänään on huono ajokeli koko Suomessa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Osaltaan liikennesäätä heikentää se, että lämpötila on nollassa tai sen lähellä Länsi- ja Etelä-Suomessa.

Uutta lunta saataneen tänään tuntuvasti Lappiin ja jonkin verran myös itärajalle Pohjois- ja Etelä-Karjalaan.

Merialueilla tuulee vaarallisen kovaa Perämerellä ja kovaa muualla Pohjanlahdella. Suomenlahdelle on puolestaan annettu jäätämisvaroitus.

STT

