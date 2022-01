Tanska aloittaa jo neljännen rokotuskierroksen

Tanskan hallitus teki keskiviikkona ehdotuksen jo neljänsien koronarokotuksien antamisesta haavoittuvimmassa asemassa oleville. Terveysministeri Magnus Heunicken mukaan neljäs rokote merkitsee uuden jakson alkua koronatartuntojen vastaisessa taistelussa.

Terveysviranomaisten mukaan neljännen rokotteen saajiin otetaan yhteyttä lähiviikkoina.

Tanskassa on tähän mennessä rekisteröity toista miljoonaa koronatartuntaa. Yli 90 prosenttia tartunnoista on rekisteröity muutamien viime viikkojen aikana omikron-muunnoksen vuoksi.

Liki 80 prosenttia tanskalaisista on saanut kaksi koronarokotetta ja lähes 55 prosenttia kolme.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut runsaat 3 400 tanskalaista.

STT

