Tanska vapauttaa kolme merirosvouksesta epäiltyä miestä, neljäs edelleen kiinni otettuna

Tanskassa on päätetty, että kolmea merirosvouksesta epäiltyä miestä vastaan ei nosteta syytteitä. Neljättä miestä epäillään edelleen, ja hän on kiinni otettuna Tanskassa.

Kaikki neljä miestä otettiin kiinni Guineanlahdella Afrikan länsirannikolla marraskuussa.

– Syyttäjä on päättänyt jättää syytteet asiakastani vastaan nostamatta, ja hänet vapautetaan piakkoin, sanoo asianajaja Niels Anker Rasmussen, joka edustaa yhtä miehistä.

Miesten kiinniottoa edelsi tulitaistelu Tanskan merivoimien aluksen kanssa. Tapahtumat saivat alkunsa, kun merellä partioineet merivoimat yritti tarkastaa kiinni otettujen miesten aluksen.

Edelleen epäiltynä oleva neljäs mies haavoittui yhteenotossa. Hänet vietiin ensin Länsi-Afrikassa sijaitsevaan Ghanaan saamaan sairaalahoitoa, mistä hänet vietiin Tanskaan. Miehen on määrä olla oikeuden arvioitavana perjantaina.

Tanskalaissyyttäjien mukaan merirosvouksesta epäillyt ampuivat ensimmäiset laukaukset, minkä vuoksi heitä yritettiin syyttää tanskalaissotilaita vastaan hyökkäämisestä. Miehet ovat kiistäneet syyllistyneensä epäiltyihin tekoihin.

Ampumayhteenotossa kuoli neljä muuta kiinni otettujen laivassa ollutta, ja viides putosi tanskalaisviranomaisten mukaan aluksen laidan yli mereen.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Tanska on tuonut merirosvouksesta epäillyn maaperälleen. Maalla ei ole luovutussopimusta Guineanlahden rannikolla sijaitsevien maiden kanssa.

– Tanskan kansainväliset velvoitteet ja merirosvouksesta epäillyn terveydentilan huomioiden, tulimme päätökseen, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tuoda hänet Tanskaan, sanoo oikeusministeri Nick Häkkerup oikeusministeriön lausunnossa.

Asianajaja Rasmussenin mukaan päätös hänen asiakkaansa syyttämättäjättämisestä perustuu mahdollisesti myös pelkoon siitä, että minkäänlaisen syytteen nostamisen jälkeen miestä olisi vaikea palauttaa takaisin kotimaahansa Tanskan lakien ja kansainvälisten sopimusten vuoksi.

Vuonna 2020 Guineanlahdella tehtiin 195 hyökkäystä alueella liikennöineisiin rahtialuksiin. Samana vuonna raportoitiin 135 kaappausta merillä, ja näistä 130 tapahtui Guineanlahdella.

