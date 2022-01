Tanskassa juhlitaan kuningatar Margareetan valtaistuimelle nousun 50-vuotisjuhlaa

Tanskassa juhlitaan tällä viikolla kuningatar MargareetaII:n nousua valtaistuimelle 50 vuotta sitten. 81-vuotiaana hän on nykyään yksi maailman pisimpään hallinneista hallitsijoista.

Suositun kuningattaren merkkipäivää vietetään tänä vuonna hillitymmin kuin aiemmin. Viikon varrelle suunniteltuja useita juhlallisuuksia on siirretty koronavirustilanteen takia.

Margareeta nousi Tanskan valtaistuimelle 14. tammikuuta 1972 isänsä kuningas Fredrik IX:n kuoltua.

Hallitsijauransa ohella kuningatar Margareeta on tunnettu taidemaalarina, puvustajana ja satukirjojen kuvittajana.

Margareetan jälkeen valtaistuimelle nousee kruununprinssi Fredrik. Kuningattarella ei kuitenkaan tiettävästi ole vielä haluja eläkkeelle. Margareeta on vakuuttanut pitävänsä kiinni perinteestä, jonka mukaan hallitsija perii asemansa eliniäkseen.

Anniina Korpela

STT

