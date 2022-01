Tanskassa maan tiedustelupomoa syytetään poikkeuksellisista rikoksista – epäillään vuotaneen maan turvallisuutta vaarantanutta tietoa

Tanskassa maan sotilastiedustelun päällikkö Lars Findsen on vangittu, koska hänen epäillään vuotaneen Tanskan turvallisuutta vaarantavaa, salaiseksi luokiteltua tietoa. Asiasta kertovat monet tanskalaismediat sen jälkeen, kun oikeus päätti julkaista Findsenin nimen.

Findsen otettiin Tanskan radion mukaan kiinni jo joulukuussa. Hänen lisäkseen otettiin kiinni myös kolme muuta nykyistä ja entistä poliisin ja puolustusvoimien tiedustelupalvelujen työntekijää.

Syytteiden sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta Tanskan radion lähteiden mukaan kyse on Findsenin vuotamista tiedoista tanskalaiselle medialle.

Tiedustelupalvelujen toiminnasta on viime aikoina ollut useita uutisia tanskalaismedioissa. Ekstra Bladet on kertonut syyrialaisissa leireissä olevista tanskalaislapsista tehdyistä uhka-arvioista ja Tanskan radio on kertonut yhteistyöstä amerikkalaisen NSA:n kanssa tietoliikennekaapelien salakuuntelussa. Weekendavisen on kertonut NSA-yhteistyön alkaneen jo 1990-luvulla ja että se on ollut useiden puolustusministerien tiedossa.

Poliisi on kutsunut useita paljastuksia tehneiden tiedotusvälineiden toimittajia kuultaviksi.

Findsen on ollut pidätettynä virastaan jo vuodesta 2020. Hän on kiistänyt syytteen. Jos hänet tuomitaan, on maksimirangaistus 12 vuotta vankeutta.

https://nyheder.tv2.dk/krimi/2022-01-10-spionchef-har-siddet-faengslet-i-hemmelighed

https://www.dr.dk/nyheder/indland/dommer-ophaever-navneforbud-fe-chef-gennem-seks-aar-er-faengslet-i-sag-om-laek

STT