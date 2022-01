Poliisipartio löysi nelikymppisen taparikollisen repusta yli kilon räjähteitä Salossa. Määrä riittäisi räjäyttämään henkilöauton taivaan tuuliin, poliisin pommiryhmään kuuluva konstaapeli totesi käräjäoikeudessa.

– Epärehellisen ihmisen käsissä erittäin vaarallinen tuotepaketti, vanhempi konstaapeli korosti.

Lukuisista rikoksista aiemmin tuomittu mies ei ilmestynyt torstaina Salon oikeustalolle, jossa syyttäjä vaati hänelle vankilatuomiota räjähderikoksesta.

– Onni, että poliisipartio oli kiinnittänyt häneen huomiota, aluesyyttäjä Alma Valpas sanoi.

Hermostuneen oloinen mies oli yrittänyt vetäytyä piiloon salolaisen kerrostalon rappukäytävään räjähteet selässään. Vaaleanpunainen reppu oli ollut miehen talvitakin alla. Räjähdysaineen lisäksi repussa oli tulilankaa ja pieneen pussukkaan pakattu nalli.

Poliisi otti entuudestaan tuntemansa miehen kiinni Ollikkalassa joulukuisena torstai-iltana vuosi sitten. Repussa oli kaksi 530 gramman patruunaa emulsioräjähdysainetta, joka sisältää räjähdysvoimaa lisäävää alumiinijauhetta.

Kemiönsaarelainen mies oli kuulusteluissa ensin kertonut löytäneensä räjähteet roskalavalta. Myöhemmin hän selitti, että oli tuomassa räjähteitä poliisiasemalle, mutta ”joku yli-innokas” poliisi ehti ottaa ne häneltä pois ennen sitä.

Syyttäjä ei uskonut miehen kertomuksia.

– Se, että reppu oli talvitakin alla, osoittaa tavaroiden piilottelua eikä sitä, että olisi viemässä niitä poliisille.

Löydön tehnyt poliisipartio oli soittanut vapaalla olleelle työkaverilleen kotiin, ja pyytänyt tätä tulemaan ja tunnistamaan aineen. Oikeus kuuli räjähteiden tuntijaa todistajana

Kokenut salolaispoliisi on toiminut yli kaksikymmentä vuotta poliisin pommiryhmässä, josta poliisi itse käyttää lyhennettä Tepo. Se on lyhenne terroripommin vaarattomaksi tekemisestä.

– Aine on puhdas louhintaräjähde kiven rikkomiseen, luonteeltaan aika samanlaista kuin dynamiitti. Kilo ei ole paljon louhintatyömaalla, mutta epärehellisen ihmisen käsissä se on, konstaapeli totesi.

Salossa ei tekoaikaan ollut työmaata, jossa olisi käytetty samaa räjähdettä. Tutkinnassa selvisi, että patruunat oli myyty laillisesti louhintatyömaalle Keravalle. Se ei selvinnyt, miten aine oli lopulta päätynyt kemiönsaarelaisen taparikollisen reppuun.

– Niitä häviää räjäytystyömailta ja niitä on pitkin maailmaa aika paljon, konstaapeli sanoi.

Pommiryhmäläinen selosti syyttäjälle ja käräjätuomarille yksityiskohtaisesti, miten räjähdepaketin olisi saanut räjähtämään. Hän korosti vielä todistajan aitiosta noustuaankin, että väärissä käsissä aine on erittäin vaarallista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuskaan ei uskonut, että mies olisi ollut aikeissa viedä räjähteet poliisiasemalle. Oikeus tuomitsi 38-vuotiaan miehen räjähderikoksesta 80 päivän ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Miehellä on pitkä lista aiempia rikoksia. Pelkästään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa hän on ollut syytettynä kahdeksantoista kertaa vuodesta 2003 alkaen. Listalla on muun muassa useita väkivaltarikoksia, rattijuopumuksia ja huumerikoksia.

Seuraava oikeudenkäynti on jo vireillä. Hän on kaverinsa kanssa syytettynä ryppäässä, joka sisältää muun muassa pahoinpitelyn, autovarkauden, kaksi rattijuopumusta ja kaksi huumerikosta.