Helposti tarttuva omikronmuunnos on aiheuttanut sen, että tartunnan jäljitys on ruuhkautunut Salossa, tiedottaa Salon kaupunki.

Viime viikon keskiviikon jälkeen uusia tartuntoja on raportoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Salossa yhteensä 356. Täsmälleen saman verran niitä kertyi sitä edeltävän viikon mittaisen jakson aikana.

Suurten tartuntamäärien vuoksi Salossa on priorisoitu jäljitystä THL:n ohjeistuksen mukaisesti suuren tartuntariskin tilanteisiin ja tiloihin.

Suuri tartuntariski on perheissä, sosiaali- ja terveyspalveluiden yksiköissä kuten esimerkiksi hoivakodeissa, vastaanottokeskuksissa ja muissa vastaavantyyppisissä laitoksissa sekä kursseilla ja leireillä, joissa on yhteismajoitus, ja työpaikoissa, joissa on yhteismajoitus esimerkiksi kausi- tai rakennustyöntekijöille. Myös karanteeneja asetetaan vain näille ryhmille.

Koska jäljitystä on jouduttu priorisoimaan, kaupunki toivoo, että jokainen tartunnasta tekstiviestin saanut tiedottaa myös lähipiiriään mahdollisesta altistumisesta.

Kaikille positiivisen koronatestituloksen saaneille lähetetään tekstiviesti, jossa annetaan toimintaohjeet eristyksestä ja muiden perheenjäsenten karanteenista.

Eristyksen ja karanteenin pituus on tällä hetkellä THL:n ohjeistuksen mukaisesti 10 päivää, mutta karanteeniajan pituuteen saattaa olla tulossa muutoksia jo lähipäivinä. Tähän liittyen on hyvä seurata myös THL:n sekä muiden viranomaisten tiedotusta, kaupunki kehottaa.

Tekstiviestissä annetaan myös ohjeet sen varalle, miten toimitaan, jos koronataudin oireet pahenevat. Lisäksi viestissä kerrotaan, että kaupungin tartuntatautitiimi tulee olemaan yhteydessä myös puhelimitse, mutta viiveellä. Tällä hetkellä viive on noin viikko.

Koronatestaukseen Salossa pääsee tällä hetkellä saman tai seuraavan päivän aikana. Testejä tehdään arkipäivisin noin 200 päivittäin ja sunnuntaisin noin 100. Lauantaisin ei testata.

Testausta kohdennetaan ensisijaisesti henkilöihin, joilla on koronatautiin viittaavia oireita. Positiivisten osuus testatuista on tällä hetkellä korkea, noin 25 prosenttia.

Arkisin lähetteen koronatestiin saa omalta terveysasemalta ja sunnuntaisin klo 8–16 ottamalla yhteyttä numeroon 02 772 3023.

Salon tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Kaisa Ellä muistuttaa, että edelleen paras tapa estää koronaviruksen leviämistä, vakavia koronatautitapauksia ja terveydenhuollon kuormitusta, on ottaa koko koronarokotesarja ja noudattaa terveysturvallisuussuosituksia eli käyttää maskia, pitää turvaväliä sekä huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta.

Ellä muistuttaa vielä erikseen, että ylioppilaskirjoitusten lähestyessä erityisesti abiturienttien ja heidän läheistensä olisi hyvä ajoissa huolehtia rokotussuojasta.

Saktan rokotuspisteessä (Karjalankatu 2–6) rokotetaan tällä hetkellä kaikkina viikonpäivinä. Maanantaista torstaihin rokotuspiste on avoinna klo 8–19, perjantaisin klo 8–14 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin klo 9–16. Ensimmäisen ja toisen rokotteen saa ilman ajanvarausta ja kolmannen ajanvarauksella.

Yli 12-vuotiaista salolaisista 89,7 prosenttia on nyt saanut yhden koronarokotteen ja 87,1 prosenttia kaksi rokotetta. Kolmannen rokoteannoksen on saanut 42,9 prosenttia.

Myös 5–11-vuotiaita lapsia on rokotettu Salossa 2. tammikuuta lähtien, riskiryhmään kuuluvia jo aiemminkin. 5–11-vuotiaiden rokotukset annetaan vain ajanvarauksella.

Aluehallintovirastolta odotetaan uutta rajoituspäätöstä

Varsinais-Suomessa ovat voimassa Lounais-Suomen aluehallintoviraston määräämät kokoontumisrajoitukset 15. tammikuuta asti.

Poikkeuksena tähän on Turun hallinto-oikeuden maanantaina antama välipäätös, jonka mukaan kuntosalit ja muut yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat voivat olla auki, jos niissä noudatetaan asiaankuuluvia terveysturvallisuuskäytäntöjä. Välipäätös on voimassa 15. tammikuuta asti.

Aluehallintovirastolta odotetaan uutta rajoituspäätöstä loppuviikon aikana.

Ravintoloiden osalta on valtioneuvosto muuttanut asetusta niin, että kaikki ravintolat, myös kahvilat ja pikaruokapaikat, on suljettava klo 18, eikä koronapassilla voi kiertää rajoituksia. Asetus on voimassa 31. tammikuuta asti. Asetus ei koske henkilöstöruokaloita, noutoruuan myyntiä tai liikennemyymälöiden ravitsemisliikkeitä.

Salossa koulut ovat lähiopetuksessa, ja niissä kaikissa on voimassa maskisuositus aina 1. luokasta lähtien. Salon kaupunki odottaa muiden kuntien tavoin viranomaisten selkeää ohjeistusta koululaisten kotitestauksiin liittyen. Yksittäisten ryhmien, luokkien tai koulujen mahdollisista siirtämisistä etäopetukseen kaupunki päättää tapauskohtaisesti.

Henkilöstön osalta kaupunki noudattaa yleistä valtakunnallista etätyösuositusta ja valmistelee ohjeistusta hoitoalan työntekijöiden rokotevelvoitteeseen liittyen.

Tiistaina kokoontuneen Varsinais-Suomen alueellisen koronakoordinaatioryhmän näkemyksen mukaan lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaa voidaan edelleen jatkaa ottaen huomioon terveysturvalliset käytännöt kuten käsihygienia, riittävät turvaetäisyydet ja suunenäsuojien käyttö, kun laji sen mahdollistaa.

Yksityistilaisuuksien osalta alueellinen koronakoordinaatioryhmä kehottaa noudattamaan koronaministeriryhmän suositusta enintään viidestä perheen ulkopuolisesta vieraasta.