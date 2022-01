Tavaravienti Suomen satamista kasvoi hieman viime vuonna

Tavaravienti Suomen satamista ulkomaille kasvoi viime vuonna vajaan prosentin, kertoo Suomen Satamaliitto. Sen sijaan tuonti laski ulkomaan tavaraliikenteessä noin kuusi prosenttia.

Viennin määrä oli 49,9 miljoonaa tonnia ja tuonnin 42,3 miljoonaa tonnia kuivaa ja nestemäistä rahtia. Kauttakulkuliikenteen volyymi oli viime vuonna noin yhdeksän miljoonaa tonnia, mikä on viisi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.

Suurimmat rahtiliikenteen yleissatamat olivat Helsingin Satama ja Haminan ja Kotkan satama.

Suomen Satamaliiton sisävesiliikenteen jäsensatamien kuljettaman ulkomaanrahdin määrä väheni hieman edellisvuodesta. Suomen Satamaliiton sisävesijäsensatamia ovat Lappeenranta, Varkaus, Joensuu ja Kuopio. Yhteensä näissä satamissa kuljetettiin vajaa puoli miljoonaa tonnia ulkomaan rahtia.

Konttien määrät laskivat

Konttiliikenteessä sekä vienti- että tuontikonttien määrät laskivat. Satamaliiton mukaan osa satamien asiakkaista on kärsinyt konttipulasta ja konttiliikenteen häiriöistä, mutta pitkäaikaisissa sopimussuhteissa liikennöivien teollisuuden asiakkaiden konttitilanne on ollut parempi.

Satamaliiton tiedot perustuvat Tilastokeskuksen julkistamiin tilastotietoihin, joita on täydennetty satamayhtiöiden julkistamilla tiedoilla.

Emmi Tilvis

STT

