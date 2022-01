Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna yli kymmeneen prosenttiin

Täyssähköautojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi viime vuonna 10,3 prosenttiin, kertoo Autoalan Tiedotuskeskus tänään julkaisemansa tilaston perusteella. Vuonna 2020 osuus oli 4,4 prosenttia.

Ladattavien hybridien osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä oli viime vuonna 20,5 prosenttia, kun vuonna 2020 se oli 13,7 prosenttia.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin viime vuonna yhteensä 98 481. Se on hieman yli kaksi prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Korona hiljensi autokauppaa viime kevään jälkeen, mutta automarkkinat vilkastuivat selvästi vuoden 2020 pohjalukemista.

Viime vuoden rekisteröintien määrä jää kuitenkin selvästi viiden vuoden keskiarvosta, joka on noin 114 000 henkilöautoa.

Joulukuussa myydyistä uusista henkilöautoista lähes viidesosa täyssähköautoja

Vuoden 2021 joulukuussa uusien autojen autokauppa kävi melko nihkeästi. Joulukuussa rekisteröitiin runsaat 6 500 uutta henkilöautoa. Määrä on lähes 20 prosenttia vuoden 2020 ja melkein 16 prosenttia viiden vuoden keskimääräistä joulukuun lukemaa pienempi.

Yhä useammpi uuden auton hankkija päätyi hybridiautoon tai täyssähköautoon.

Joulukuussa Suomessa ensirekisteröitiin Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan ennätyksellinen osuus täyssähköautoja, noin 24 prosenttia. Ladattavat hybridit mukaan lukien kaikkien ladattavien autojen osuus henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi noin 44 prosenttiin.

Ladattavissa hybrideissä on sähkön ohella käytössä joko bensiini- ja dieselmoottori.

Suomen sähköautokanta kaukana Norjan ja Ruotsin lukemista

Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio sanoi vuosikatsauksen julkistamisen yhteydessä Suomen olevan vielä kaukana muista pohjoismaista autokannan sähköistymiskehityksessä.

– Ruotsissa on täyssähköautoja yhtä paljon kuin meillä on kaikkia sähköautoja yhteensä, Kallio sanoi.

Automarkkinoiden vuosikatsauksen mukaan Suomi on 7-8 vuotta Norjaa ja noin kolme vuotta Ruotsia jäljessä autojen sähköistymiskehityksessä.

Norja on sähköautojen suosiossa omissa luvuissaan. Norjan henkilöautokannasta noin 600 000 on sähköautoja. Ruotsissakin henkilöautoista lähes 300 000 on ladattavia sähköautoja. Suomen henkilöautokannassa oli viime vuoden lopussa noin 99 400 ladattavaa autoa, eli 3,6 prosenttia autokannasta.

Puutteellisen latausverkoston vaikutusta myyntiin vaikea arvioida

Varsinkin Suomen harvemmin asutuilla alueilla, kuten Pohjois-Suomessa, sähköauton latauspisteiden kattavuudessa on vielä puutteita. Sähköautojen latausverkoston vajavaisuuden vaikutuksista täyssähköautojen myyntiin on Kallion mukaan vaikea vetää johtopäätöksiä.

– Ei juurikaan ole vaikuttanut. On vaikea sanoa paljonko enemmän myynnin lisäys olisi, jos latauksessa ei olisi pullonkauloja. Suurimmaksi osaksi autot ladataan kotona.

Täyssähköautojen yleistymiseen ja myyntiin vaikuttaa se, että autoteollisuus on yksi komponenttipulan vaivaamista aloista. Kallion mukaan autojen valmistaja ei näe kovin pitkälle, paljonko heille on komponentteja tulossa ensi kuussa tai kahden viikon päästä.

– Maahantuojalle voi tulla pihaan hyvin nopeasti parisataa autoa Hangon sataman kautta. Tämä on kädestä suuhun elämistä komponentin valmistajasta jälleenmyyjälle saakka.

Kallion mukaan kyseessä on globaali ongelma, muilla mailla on samanlaiset ongelmat kuin Suomessa.

Maahantuojat yrittävät Kallion mukaan kouluttaa myyjiä siihen, että heillä on ajantasaiset tiedot esimerkiksi hankintatuista, niiden ehdoista ja siitä, mitä kuluttajan ja autokauppiaan täytyy ymmärtää

Ruotsissa sähköautojen osuus myydyistä autoista nousemassa yli kolmannekseen

Ruotsin autoalan etujärjestö Bil Sweden ennakoi, että täyssähköautojen osuus maassa myydyistä autoista nousee tänä vuonna yli kolmannekseen, kertoo uutistoimisto TT. Ladattavien hybridien osuus nousee yli neljännekseen. Ladattavien osuus yltää siten yhteensä 60 prosenttiin Ruotsin automyynnistä.

Osuuden kasvua siivittää lukuisten uusien täyssähkömallien ja hybridien tulo markkinoille.

Viime vuonna maassa myytiin yhteensä hiukan yli 300 000 uutta autoa. Sähköautoja oli vajaa viidennes ja hybridejä reilu neljännes.

Bil Swedenin mukaan suurin sähköistymistä jarruttava tekijä on puute latauspaikoista. Järjestö toivoo, että Ruotsin hallitus tukisi sähköautojen hankintaa yhtä avokätisesti kuin naapurimaa Norja.

Koko maailman autoteollisuutta riivaava komponenttipula saattaa myös hidastaa uusien autojen myyntiä ja toimituksia.

Kyösti Suolanen

STT

