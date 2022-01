Teatteri Provinssin tammikuun esityksiä peruuntuu ja siirtyy

Teatteri Provinssi joutuu perumaan ja siirtämään tammikuun esityksiään koronatilanteesta ja -rajoituksista johtuen.

Toistaiseksi tiedossa on, että Vuonna 85 -musikaalin esitykset 15. ja 22. tammikuuta peruuntuvat. Lisäksi Red Nose Companyn vierailuesitys Frankenstein 22. tammikuuta siirtyy esitettäväksi 10. huhtikuuta klo 11 ja Pete Poskiparta – Mentalisti 3.0 -esitys 28. tammikuuta siirtyy esitettäväksi 1. huhtikuuta klo 19.

Teatteri tiedottaa Vuonna 85 -musikaalin esityspäivistä 29. ja 30. tammikuuta sekä kaikista helmikuun esityksistä sitä mukaa, kun tietoa tulee. Provinssin teatterijohtaja ja tuottaja Seppo Suominen kertoo tiedotteessa, että tautitilannetta seurataan herkeämättä.

Suominen toteaa, että tilanne on todella haastava, koska lähdetään elämään jo kolmatta vuotta koronan varjossa, ja teatterissa yritetään tehdä töitä ja luoda katsojille mahdollisuuksia live-esityksiin.

– Koronatilanteesta huolimatta uskomme tulevaisuuteen, ja ohjelmistoa on sovittuna koko talvi- ja kevätkaudeksi, jossa on kaksi omaa näytelmätuotantoa: Vuonna 85 19. maaliskuuta asti ja Agatha Christien Hiirenloukku 27.3.–6.5. Lisäksi konsertteja ja muita tapahtumia on lähes 30 niin Salossa päänäyttämöllä kuin Lohjan Laurentius-salissa. Kesää teemme kolmessa kesäteatterissa: neljä tuotantoa ja yhteensä yli 80 esitystä 8.6.–14.8. välillä, Suominen luettelee.

– Uskosta tulevaisuuteen kertoo myös se, että 1. tammikuuta alkaen teatterille on palkattu toinen tuottaja, musiikin maisteri Laura Kuisma, joka tulee tehostamaan teatteri- ja tapahtumajärjestäjätuotantoamme ja -organisaatiotamme, hän lisää.

Teatteri Provinssilla on toimintaa Astrum-keskuksessa toimivan päänäyttämön ja RikalaNäyttämön lisäksi Mustion linnan kesäteatterissa, Rikalanmäen kesäteatteri TeatteriVintissä ja Mathildedalin kesäteatterissa. Tammikuu käytetään Provinssissa myös uusien toimitilojen rakentamiseen sekä tekniikan huoltoon ja kunnostamiseen.