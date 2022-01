Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron riidassa sovintoesitys

Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden työnantajien välisessä työkiistassa on annettu sovintoesitys. Sovittelija Leo Suomaa kertoo, että osapuolten on määrä antaa vastauksensa sovintoesitykseen torstaina kello 15:een mennessä.

Suomaan mukaan esityksen sisällöstä ei kerrota tässä vaiheessa mitään.

Neuvotteluissa on kyse teknologiateollisuuden toimihenkilöiden sekä suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehdoista.

Jos sopimukseen ei päästä, alalla alkaa lakko perjantaina.

