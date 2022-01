Teknologiateollisuuden työnantajat hyväksyi neuvottelutuloksen työehtosopimuksesta Teollisuusliiton kanssa – Teollisuusliiton hallitus koolla perjantaina

Teknologiateollisuuden työnantajayhdistys on hyväksynyt neuvottelutuloksen teknologiateollisuuden työntekijöiden uudesta työehtosopimuksesta. Yhdistyksen hallitus käsitteli asian keskiviikkoaamuna.

Teknologiateollisuuden työnantajat ja työntekijöitä edustava Teollisuusliitto saavuttivat tiistai-iltana neuvottelutuloksen uudesta työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos syntyi valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan avustuksella.

Suomen vientiteollisuuden kannalta merkittävän työehtosopimuksen syntyminen vaatii vielä neuvottelutuloksen hyväksymisen Teollisuusliiton hallinnossa. Ratkaisun sisällöstä ei sitä ennen kerrota julkisuuteen.

Neuvotteluiden aikana osapuolten väliset erimielisyydet liittyivät palkankorotuksiin. Teollisuusliitto on sanonut, että tulevan palkkaratkaisun on oltava ostovoimaa vahvistava.

Teollisuusliiton hallitus kokoontuu perjantaina kello 13 käsittelemään syntyneitä neuvottelutuloksia, tviittaa Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto. Päätöksistä tiedotetaan kokouksen jälkeen.

Tiistaina saavutettu alustava sopu viittaa siihen, että teknologiateollisuutta uhkaava laaja lakko voi olla peruuntumassa. Teollisuusliitto, toimihenkilöitä edustava Ammattiliitto Pro sekä Sähköliitto jättivät teknologia-alalle lakkovaroitukset ennen vuodenvaihdetta. Lakko alkaisi 14. tammikuuta erikseen nimetyillä työpaikoilla, ja se jatkuisi 23. tammikuuta asti.

Ammattiliitto Pro ja Teknologiateollisuuden työnantajat hakevat ratkaisua omaan työriitaansa keskiviikkona iltapäivällä valtakunnansovittelijan toimistolla Helsingin Bulevardilla.

Teknologiateollisuuden työnantajat ja ylempiä toimihenkilöitä edustava YTN pääsivät sunnuntaina sopuun uusista työehtosopimuksista teollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualalle. Sopimusten piirissä on noin 100 000 palkansaajaa.

