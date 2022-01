Teknologiateollisuuteen työehtosopimukset kolmen sopimusalan ylemmille toimihenkilöille – Teollisuusliiton puheenjohtaja muistuttaa työntekijöiden sopimusneuvotteluiden olevan vielä kesken

Teknologiateollisuuteen on saatu neuvoteltua työehtosopimukset kolmen sopimusalan ylemmille toimihenkilöille, tiedottavat sopimusosapuolet.

Teknologiateollisuuden työnantajat ja Ylempien Toimihenkilöiden YTN hyväksyivät sunnuntaina uudet työehtosopimukset teollisuuteen, suunnittelu- ja konsulttialalle sekä tietotekniikan palvelualalle. Teknologiateollisuuden työnantajat kertoo, että sopimusten piirissä on noin 100 000 palkansaajaa. Tietotekniikan palvelualan sopimuksen hyväksyi myös Tietoala ry.

– Ylempien toimihenkilöiden henkilöstöryhmä on teknologiateollisuudessa suuri, ja sen vuoksi YTN:n kanssa tehty päänavaus on merkittävä ja monessa mielessä myös historiallinen. Neuvottelukumppaneille kiitos siitä, että neuvottelut ovat olleet rakentavia ja sopimukset syntyivät neuvotellen ilman lakonuhkia, sanoo Teknologiateollisuuden työnantajien johtaja Anne Somer tiedotteessa.

Ylemmät toimihenkilöt YTN ei jättänyt lakkovaroituksia.

Osapuolet tyytyväisiä sopimukseen

Kaikki kolme työehtosopimusta ovat kaksivuotisia. Toisen sopimusvuoden palkantarkastuksista sovitaan kuitenkin ensi syksynä.

Jos paikallista palkkaratkaisua ei synny, tarkistetaan palkkoja Teknologiateollisuuden työnantajien mukaan työehtosopimuksen niin sanotun perälaudan mukaisesti. Perälaudassa on kaksi vaihtoehtoa, joiden mukaan työntekijöiden palkkaa korotetaan.

Jos yhteistä näkemystä ei löydy, työnantaja korottaa palkkoja yrityksessä noudatettavan palkkapolitiikan mukaisesti 1,8 prosentin suuruisella osuudella maaliskuun alussa tänä vuonna tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. Puolet eli 0,9 prosenttia suunnataan jokaiselle ja 0,9 prosenttia jaetaan työnantajan osoittamana eränä.

Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtajan Jarkko Ruohoniemen mukaan perälaudan taso nousi neuvotteluissa kilpailukyvyn kannalta korkeaksi.

– Tällä korotustasolla on pelättävissä, että suomalaisen työn kilpailukyky jälleen heikkenee, mikäli talouden kehitys on vähänkään odotettua heikompaa, Ruohoniemi sanoo tiedotteessa.

YTN:ssä ja Insinööriliitossa sopimustulokseen ollaan tyytyväisiä.

– On syytä painottaa, että työnantaja halusi neuvottelujen viime metreille yleiskorotuksen kokonaan pois, mikä olisi jättänyt osan ylemmistä kokonaan ilman palkankorotusta. Yleiskorotuksen taso olisi voinut toki olla toinenkin, mutta sen säilyminen on erinomainen asia, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki tiedotteessa.

Insinööriliiton mukaan nyt tehdyt sopimukset tarjoavat mahdollisuuden korottaa insinöörien palkkoja niin, että ero kansainvälisiin insinööripalkkoihin kapenisi.

Useat neuvottelut vielä kesken

Työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto onnittelee Twitterissä liittoja tuoreesta sopimuksesta, mutta toteaa työntekijöiden sopimusneuvotteluiden olevan vielä kesken.

– Se voi olla korkeintaan päänavaus ylemmille toimihenkilöille mutta ei työntekijöille. Teollisuusliitto hakee omat ratkaisut emmekä sido käsiämme muiden päätöksiin, kirjoittaa Aalto.

Niin ikään työehtosopimusneuvottelukierroksella olevat Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro ovat ilmoittaneet lakosta, joka uhkaa 14. tammikuuta. Teollisuusliiton lakon uhka koskee yhteensä lähes 300:aa toimipaikkaa teknologiateollisuudessa ja malmikaivosten sopimusaloilla.

Lakkovaroituksen alaisissa toimipaikoissa työskentelee yhteensä yli 40 000 sopimusten piirissä olevaa työntekijää. Lakko alkaisi erikseen nimetyillä työpaikoilla 14. tammikuuta, ellei sitä ennen päästä sopuun uusista työehtosopimuksista. Lakot päättyisivät 23. tammikuuta puolilta öin.

Henrietta Nyberg

STT