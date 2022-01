Teknologiayhtiö Uros vastustaa konkurssihakemusta, sanoo käyvänsä useita rahoitusneuvotteluja

Teknologiayhtiö Uros vastustaa velkojiensa konkurssihakemusta. Yhtiö sanoo käyvänsä parhaillaan useita rahoitusneuvotteluja, joiden menestyessä se pystyy suoriutumaan velvoitteistaan eikä ole konkurssilaissa edellytetyllä tavalla maksukyvytön.

– Rahoitusjärjestelyn seurauksena myös hakijavelkojien saatavat saadaan suoritettua täysmääräisinä, yhtiö sanoo Oulun käräjäoikeuteen toimittamassaan lausumassa.

Lausuman on allekirjoittanut Liechtensteinissa Uroksen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Hallikainen.

Viime kuussa Nordea, Oulun Osuuspankki ja valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera hakivat Uroksen Suomen-yhtiötä konkurssiin Oulun käräjäoikeudessa. Niillä on yhtiöltä miljoonien eurojen velkasaatavat.

Uros: Konkurssiasiaa ei voida käsitellä Oulussa

Uros vaatii myös, että konkurssihakemus jätetään tutkimatta Oulun käräjäoikeudessa väärän oikeuspaikan perusteella. Uroksen mukaan sen kotipaikan käräjäoikeus on Oulun sijaan Helsingin käräjäoikeus.

Yhtiö perustelee asiaa sillä, että sen hallinto hoidetaan Suomessa Helsingistä käsin.

– Sen lisäksi, että yhtiön virallinen kotipaikka on Helsinki, sen hallintoa on hoidettu Helsingistä tai Sveitsistä, lausumassa sanotaan.

Uroksen mukaan sen emoyhtiö on ollut sveitsiläinen Uros AG vuodesta 2020, mistä lähtien yhtiön hallintoa on hoidettu emoyhtiön toimesta Sveitsistä. Oulussa Uroksella ei ole kertomansa mukaan muuta kuin tuotekehitystoimintaa.

Poliisi tutkinut törkeää avustuspetosta

Uroksen velkojien nostamien kanteiden lisäksi Oulun poliisi epäilee Urosta törkeästä avustuspetoksesta. Tutkinta liittyy Business Finlandin eli silloisen Tekesin vuosina 2011-2013 antamiin miljoonien eurojen tuotekehityslainoihin ja avustuksiin.

Business Finlandin mukaan Uros salasi rahoittajalta sopimukset, joilla rahoitetuissa projekteissa kehitettävät tai aikaansaadut tulokset myytiin ja luovutettiin luxemburgilaiselle tytäryhtiölle.

Suuri yleisö sai tietää oululaistaustaisesta Uroksesta maaliskuussa 2020, kun Tampereen areena nimettiin sponsorinsa mukaan Uros Live -areenaksi. Sittemmin nimi on muutettu Nokia Arenaksi.

Maria Rosvall, Johanna Latvala

STT

