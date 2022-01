Tenniksen supertähden viisumi palautui oikeuskäsittelyssä – koronarokotusta väistellyt Djokovic vapautui pelaamaan Australian avoimissa

Tenniksen miesten maailmanlistan ykköspelaaja Serbian Novak Djokovic on saanut oikeuskäsittelyssä luvan pelata ensi viikolla alkavassa Australian avoimessa tennisturnauksessa. Oikeus päätti, että Djokovic saa jäädä maahan ja pelata kauden ensimmäisessä grand slam -turnauksessa.

Djokovic kertoi viime viikolla saaneensa Australian avointen kisajärjestäjiltä erivapauden pelata turnauksessa ilman koronarokotusta. Australian rajaviranomaiset kuitenkin peruivat Djokovicin viisumin, ja maan liittohallitus eväsi häneltä pääsyn maahan. Djokovic joutui eristykseen lentokentän lähellä sijaitsevaan hotelliin, jota Australian valtio käyttää säilöntäkeskuksena.

Djokovicin asianajajat valittivat viime viikolla Australian liittohallituksen päätöksestä karkottaa Djokovic maasta.

Australian hallituksen lakimies varoitti Djokovicin valituskäsittelyn jälkeen, että hallitus saattaa vielä käyttää valtuuksiaan serbitähden karkottamiseksi maasta.

Vähättelee koronaa

Djokovic, 34, on suhtautunut koronapandemian alusta lähtien covid-19-tautiin vähättelevästi. Pandemian alkuvaiheessa huhtikuussa 2020 hän sanoi julkisuudessa, ettei halua tulla pakotetuksi rokotuksen ottamiseen. Vuonna 2020 Djokovic sai koronavirustartunnan ainakin kerran ja herätti kielteistä huomiota järjestämällä näytösottelusarjan, jossa virus levisi.

Sittemmin Djokovicin valituksen mukaan hän oli saanut positiivisen koronatestituloksen myös 16. joulukuuta 2021. Samana päivänä Djokovic esiintyi Serbian postin tilaisuudessa, jossa julkistettiin useita Djokovicin kuvilla varustettuja postimerkkejä.

Päätös Djokovicin poikkeusluvasta pelata Australian avoimissa on herättänyt suuttumusta maassa, jossa on noudatettu erittäin tiukkoja koronarajoituksia.

Djokovic on voittanut Australian avointen kaksinpelin ennätyksellisesti yhdeksän kertaa. Hän puolustaa Melbournessa Australian avointen kolmea viime kaksinpelimestaruutta vuosilta 2019-21.

Australian avoimet alkaa 17. tammikuuta. Djokovic tavoittelee ennätyksellistä 21. grand slam -kaksinpelimestaruuttaan Australiasta. Hänen kanssaan 20 grand slam -kaksinpelimestaruutta on loukkaantumisen takia sivussa olevalla Sveitsin Roger Federerillä ja Australian avoimiin osallistuvalla, koronan sairastaneella Espanjan Rafael Nadalilla.

Serbia on syyttänyt Australiaa tennistähden nöyryyttämisestä

Tapaus on aiheuttanut diplomaattista kiistaa myös Serbian ja Australian välille. Maan ulkoministeriö väitti muun muassa, että tennistähti olisi ”houkuteltu Australiaan nöyryytettäväksi”, kertoo brittilehti Guardian. Maan korkein johto presidenttiä myöten on pyrkinyt edistämään Djokovicin maahanpääsyä, kertoo puolestaan Politico.

Serbia on vaatinut myös tennistähden siirtoa parempaan hotelliin.

Australian pääministeri Scott Morrison on taas todennut, että säännöt ovat sääntöjä, eikä kukaan ole niiden yläpuolella.

Australiassa asia on myös maan median mukaan osin sisäpoliittinen. Maan median mukaan Djokovicin tapausta on nostettu voimakkaasti esiin muun muassa maassa lähestyvien vaalien vuoksi. Pääministeri Morrison on saanut voimakasta kritiikkiä koronatoimiensa hoidosta.

Reima Rautiainen, Sanna Raita-aho

STT

Kuvat: