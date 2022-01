Tennistähti Djokovic on jälleen pidetty Australiassa – Rokottamattoman pelaajan oleilun nähdään lisäävän rokotevastaista tunnelmaa ja välinpitämättömyyttä koronasääntöihin

Tennistähti Novak Djokovic on jälleen pidätetty Australiassa. Oikeuden asiakirjoista käy ilmi, että Djokovic on pidätettynä Melbournessa sen aikaa, kun hänen karkottamistaan käsitellään.

Pidätys ei tullut yllätyksenä, sillä Australian maahanmuuttoministeri Alex Hawke päätti perua rokottamattoman serbialaisen viisumin perjantaina. Hawke kertoi tiedotteessaan peruneensa Djokovicin viisumin ”terveyden, hyvän järjestyksen ja yleisen edun mukaisesti”. Päätöksen myötä Djokovicia uhkaa kolmen vuoden viisumikielto Australiaan.

Australian hallitus näkee, että Djokovicin läsnäolo maassa Australian avointen aikana voi vaarantaa ihmishenkiä ja järjestystä lisäämällä rokotevastaista tunnelmaa ja välinpitämättömyyttä koronasääntöjä kohtaan.

Djokovicin asianajajat taas näkevät australialaislehti Sydney Morning Heraldin mukaan, että Djokovicin jäämiselle on laajaa tukea ja että karkottaminen olisi yleisen edun vastaista.

– Se (karkottaminen) voisi palvella vain poliittisia etuja, asianajat sanovat.

Australiassa järjestetään tänä vuonna parlamenttivaalit.

Kritiikkiä kollegoilta



Tapausta käsiteltiin jälleen oikeusteitse paikallista aikaa lauantaiaamuna. Tilannetta on tarkoitus käsitellä tarkemmin sunnuntaina.

Tennispelaajan Australiassa olemista on jo aiemmin käsitelty oikeusteitse. Viime viikolla Australian rajaviranomaiset peruivat Djokovicin viisumin, mutta oikeus päätti maanantaina asian serbialaisen hyväksi.

Djokovic ilmoitti viime viikolla Melbournen lentokentälle saapuessaan olevansa rokottamaton. Hän pyrki maahan ja Australian avoimiin lääketieteellisen erivapauden nojalla vedoten joulukuussa saamaansa koronavirustartuntaan.

Monet Djokovicin kollegat ovat kritisoineet serbialaisen järjestämää näytöstä.

– Hän toimii omin säännöin ja riskeeraa grand slamin. Kukaan muu ei taitaisi toimia samoin, kreikkalainen Stefanos Tsitsipas kommentoi torstaina intialaiselle WION-kanavalle.

Melbournessa tällä viikolla harjoitelleen Djokovicin on ollut Australiassa tarkoitus tavoilla uransa 21. grand slam -turnausvoittoa. Turnaus alkaa ensi viikolla.

Säilössä vuosia

Lauantaiaamun käsittelyä seurasi verkossa australialaisen 9newsin mukaan yli 24 5000 ihmistä. Djokovicin viisumikuviot ovat herättäneet paljon kiinnostusta ja kritiikkiä Australiassa, jonka rajapolitiikka kiristyi entisestään pandemian aikana.

Samalla Djokovicin viisumitilanne ja aiempi pitäminen säilöönottokeskuksena käytetyssä hotellissa ovat nostaneet jälleen esiin keskustelua Australian tiukasta rajapolitiikasta. Osa Djokovicin kanssa samassa keskuksessa olleista on ollut pidätettynä vuosia, jopa lähes vuosikymmenen.

Suurella osalla niistä, joiden viisumit perutaan, ei ole mahdollisuutta haastaa päätöstä, sanoo Visa Cancellation Working Group -järjestön varapuheenjohtaja Sanmati VermaGuardian-lehdelle.

– Ne, joita ei heti karkoteta, pidätetään. Nykyiset lait edellyttävät ihmisten pidättämistä, kunnes heille joko myönnetään viisumi tai heidät karkotetaan, mikä johtaa siihen, että monia ihmisiä pidetään säilössä vuosia, jopa määräämättömiä aikoja, Verma sanoo.

Kritiikkiä on myös herättänyt maahanmuuttoministeri Hawken oikeus evätä viisumeita. Monien mielestä ministerillä ei tulisi olla sellaisia valtuuksia.

https://www.smh.com.au/sport/tennis/live-federal-court-to-hear-novak-djokovic-appeal-after-immigration-minister-cancels-tennis-star-s-visa-ahead-of-2022-australian-open-20220115-p59ofk.html

https://www.9news.com.au/national/novak-djokovic-return-to-detention-federal-court-hearing-after-second-visa-cancelled-australian-open/bd15d15c-ef53-47b3-95d2-b218cedc1512

https://www.theguardian.com/sport/2022/jan/13/refugee-advocates-want-review-of-ministers-godlike-powers-as-djokovic-waits-on-visa-verdict

Milja Rämö

STT