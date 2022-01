Tennisvuodesta jälleen odotettavissa suomalaisonnistumisia – onko Ruusuvuorella saumaa jo top-50:een?

Viime vuosi nosti suomalaistasoa tenniksen armottomasti kilpaillulla huipputasolla, kun Emil Ruusuvuori vakiinnutti paikkaansa kaksinpelin maailmanrankingin sadan parhaan joukossa, Harri Heliövaara teki komeaa nousua nelinpelissä, ja Anastasia Kulikova nostatti toiveita naisten puolella. Uuteen tennisvuoteen lähdettäessä odotukset ovat jälleen korkealla.

Kaksinpelin 22-vuotiaalla suomalaiskärjellä Ruusuvuorella on eväät seuraavaan harppaukseen eli murtautumiseen maailmanlistan 50:n kärkeen. Näin uskovat suomalaistenniksen pitkän linjan tekijöihin kuuluvat ex-huippupelaajat Olli Rahnasto ja Veli Paloheimo.

– Tosi hyvät merkit on. En yllättyisi, jos yltäsi top-50:een jo tänä vuonna. Toki se vaatii myös kehittymistä: syöttö ja palautukset ovat parantuneet, mutta ehkä tietynlaista yllätyksellisyyttä ja monipuolisuutta vielä kaipaa, Rahnasto pohtii.

– Ja totta kai tärkeää on, että pysyy terveenä ja kroppa kestää.

Rahnasto nostaa esimerkiksi kehitysvaateista norjalaisen Casper Ruudin, joka on maailmanlistalla peräti kahdeksantena ja jonka kanssa Ruusuvuori on harjoitellut viime vuosina.

– Joka hetki maksimitehokasta, ei hengähdystäkään. Intensiteettiä riittää, Rahnasto kuvaa Ruudia.

Paloheimo yhtyy Rahnaston ajatuksiin ja näkee Ruusuvuorelle jääneen nälkää viime vuodesta: ailahtelevaiset otteet veivät räjähtävämmältä nousulta eväitä viime vuonna.

– Varmasti on haluja saada tasaisuutta peliin. Hyvänä päivänä hän pelaa maailmanluokan peliä, ja potentiaalia todellakin on. Ja nälkää riittää, hän ei tyydy siihen, että on top-sadassa ja saa elantonsa. Emil on voittanut ihan kärkimiehiä ja tietää, että kyvyt kyllä riittävät, Paloheimo sanoo.

Nelinpelissä pitkään suomalaisvärejä menestyksellä kantanut Henri Kontinen sai rinnalleen Heliövaaran, joka on löytänyt 32-vuotiaana hienon vireen. Viime vuosi nosti Heliövaaran maailmanlistalla 63:nneksi (Kontinen on 55:s), ja Paloheimon mukaan pidemmällekin on aineksia.

– Harri on saanut palkintoa pitkästä työstä, mutta halua kehittyä on vielä varmasti. Nelinpelissä 32 vuotta on vielä vähän, peli on erilaista kuin kaksinpeli. Mutta kyllä kilpailu on dubbelissakin vuosi vuodelta kovempaa, minun ja Ollin (Rahnasto) aikana nelinpeli oli vielä kakkoslaji, mutta arvostus on noussut, Paloheimo miettii.

Kulikova jatkamaan vuoden lopun onnistumisesta

Entäpä sitten Kulikova? Joulun tienoilla tehty debyytti naisten korkeimmalla ammattilaistasolla eli WTA:ssa tuotti peräti välieräpaikan Etelä-Korean Soulissa. Aiemmin naisten WTA-kiertueella kaksinpelin välieriin suomalaispelaajista ovat yltäneet vain Nanne Dahlman vuosina 1991-92 ja Petra Thorén 1992.

– Hänellä oli tosi iloinen ja positiivinen loppukausi. Hyvä syksy (kakkostaso) ITF:n kisoissa, enkä yllättynyt, että hän pääsi WTA-turnaukseen. Ja se oli kiva, uusi hyppäys eteenpäin, naisten maajoukkuekapteeni ja itsekin pitkän ammattilaisuran tehnyt Emma Laine ihastelee Kulikovan nousua.

– Potentiaalista ei ole koskaan ollut kiinni: Anastasia voitti epävirallisen alle 12-vuotiaiden MM-tittelin. Hänellä on luontaisesti tosi voimakkaat lyönnit, ja syöttö on hyvä, ne ovat ominaisuuksia, joita nykytenniksessä tarvitaan. Ja maajoukkueessakin on huomannut, että hän on isojen pelien pelaaja. Hän on kasvanut henkisesti myös, luottaa omaan peliin ja haastaa rohkeasti. Ei kumartele ketään.

– Tulee pikkaisen Serena Williams mieleen, Paloheimo täydentää vertauksella naistenniksen legendaan.

Kulikova on maailmanlistalla 237:s. Hänen jälkeensä seuraava suomalaispelaaja WTA-rankingissa on Oona Orpana sijalla 687. Pian 21 vuotta täyttävä Orpana jatkaa tennisuraansa Yhdysvaltain yliopistopeleissä lähdettyään opiskelemaan Oklahoma State -yliopistoon.

– Oona on ollut siellä puoli vuotta, treenaa paljon ja on tykännyt kovasti. Hän ei kierrä kansainvälisiä kisoja, paitsi ehkä kesällä sitten joitakin, Laine kertoo.

Helmikuussa 18 vuotta täyttävä Laura Hietaranta on Kulikovan ohella suomalaisen naistenniksen toivo. Junioreissa hyviä tuloksia tehneellä Hietarannallakin on tuota paljon puhuttua potentiaalia.

– Anastasian ja Lauran ympärille rakentuu, maajoukkuekapteeni Laine kuvaa tulevaa.

Valmentajakin tietää: Tasaisuus on avainasemassa

Ruusuvuorta valmentava Federico Ricci myöntää, että vaikka Ruusuvuoren vuosi olikin hyvä, tasaisuutta pelaamiseen toivotaan ja haetaan. Kehitettävää riittää, totta kai. Lajissa jossa harvan harva on ikinä valmis.

– Kovuutta, kovempia lyöntejä ja tasaisuutta. Päätavoite on kuitenkin enemmän asenteessa ja yleensäkin siinä miten peliä lähestytään. Proaktiivisempaa otetta tietyissä tilanteissa ja sitä, että on enemmän ”läsnä” tietyissä jutuissa, jotta kehittymisestä saa enemmän irti, Ricci kuvaili sähköpostitse Australiasta, jossa Ruusuvuori aloitti kautensa mainiolla välieräpaikalla Melbournen turnauksessa.

Ruusuvuori kaatoi ATP250-tason turnauksessa kolme aika lailla samoilla ATP-rankingsijoilla olevaa pelaajaa, heistä korkeimmin rankattuna Australian Jordan Thompson (75:s). Vasta välierissä tie nousi pystyyn, mutta ihmekös tuo, sillä vastassa oli espanjalaislegenda Rafael Nadal. Ruusuvuori taipui sinnikkään taiston jälkeen Nadalille 4-6, 5-7.

Melbournen menestys nosti Ruusuvuoren rankingsijalle 90. Ricci näki kauden avauksessa paljon hyvää.

– Ei pelkästään tuloksellisesti, vaan myös siksi, että valmistautuminen kauteen oli lyhyt ja vähän ”kaoottinen” ja olimme vähän epävarmoja sen suhteen, mitä on odotettavissa. Joten olen tyytyväinen, olemme nyt paljon valmiimpia kauden ensimmäiseen grand slamiin, Ricci kertoi viitaten ensi viikolla alkavaan Australian avoimiin.

– Rafan (Nadal) kaltaisia pelaajia vastaan pelaaminen on aina hieno kokemus, ja tärkeä sellainen kasvun kannalta. Samalla on muistettava pysyä nöyränä ja pitää jalat maassa. Tämä oli vasta ensimmäinen viikko tänä vuonna, matka on yhä todella pitkä.

ITF pysyy Kulikovan ohjelmassa

Ricci on mukana myös Kulikovan valmennuksessa, josta päävastuun kantaa Stefano Luoni. Kulikovan tilanne ilahduttaa italialaisluotseja.

– Olen tuntenut Anastasian siitä lähtien, kun hän oli 12-vuotias. Stefano on tehnyt hyvää työtä Anastasian kanssa. Hän on sitoutunut yhteistyöhön, ja on ollut ilo nähdä, että kemia (valmennettavan ja valmentajan välillä) toimii, Ricci kertoo.

– Anastasian on vielä saatava enemmän irti syötöstään ja muokattava peliään massalla. Hän tarvitsee pisteitä läpi kauden, jotta ranking paranee. Hän pelaa (tällä kaudella) enemmän WTA-turnauksia, mutta näin vuoden alussa ja massakauden alkuun (asti) pidämme ohjelmassa myös kovemman luokan ITF-turnauksia. Ja kuten Emililläkin, myös Anastasialla tasaisuus läpi kauden on se avainasia.

Janne Lehikoinen

STT

